Изненадващо откритие: Микропластмасата в океаните има „памет”

Микропластмасите, които плават в океаните, имат „памет“ за предишните си движения и това оказва влияние върху посоката, в която са поели, предаде ДПА, позовавайки се на проучване.

Изследователи от университета „Хериот-Уат“ в Единбург констатират, че вместо да реагират само на „вълните около тях в определен момент“, то по-ранната посока на по-големите микропластмасови частици оказва влияние върху придвижването.

Специалистите се надяват, че проучването ще проправи път за по-точни прогнози за очаквани замърсявания с пластмаса на океаните.

Частиците са с дължина по-малка от пет милиметра и често са от по-големи пластмасови парчета, които са се разпаднали, отбелязва ДПА. Те могат да бъдат вредни за морския живот и екосистемите.

В момента се смята, че движението на микропластмасите в океана зависи единствено от непосредствената околна среда, в която се намират, пояснява БТА.

Данните от проучването, публикувано в изданието Physics of Fluids, показват, че при много от по-големите микропластмасови частици предишни взаимодействия с океанските вълни продължават да са определящи за движението.

„Замърсяването с пластмаса е едно от най-големите екологични предизвикателства на нашето време, но все още не разбираме напълно как микропластмасите се придвижват в океана или къде в крайна сметка се озовават”, казва Катал Къминс от Факултета по математически и компютърни науки на Университета „Хериот-Уат“, цитиран от ДПА. „Нашата работа показва, че по-големите микропластмасовите частици ефективно запазват „памет“ за предишното си движение във водата”.

Според Къминс тази „памет“ променя начина, по който реагират на вълните и може да окаже значително влияние върху разстоянието, което изминават.

„Като отчетем тези т.нар. ефекти на паметта, можем да разработим по-надеждни математически модели, които да помогнат да се прогнозира по-точно движението и замърсяването с пластмаса”, допълва той. Според изследователя това ще допринесе за екологичния мониторинг, оценката на риска и бъдещи стратегии за защита на морските екосистеми.