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Изненадващо откритие: Микропластмасата в океаните има „памет”

Изненадващо откритие: Микропластмасата в океаните има „памет”

26 Юли, 2026 20:46 560 8

  • микропластмаса-
  • пластмаса-
  • океан-
  • вода-
  • движение-
  • памет

По-ранната посока на по-големите микропластмасови частици оказва влияние върху придвижването им в океана

Изненадващо откритие: Микропластмасата в океаните има „памет” - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Микропластмасите, които плават в океаните, имат „памет“ за предишните си движения и това оказва влияние върху посоката, в която са поели, предаде ДПА, позовавайки се на проучване.

Изследователи от университета „Хериот-Уат“ в Единбург констатират, че вместо да реагират само на „вълните около тях в определен момент“, то по-ранната посока на по-големите микропластмасови частици оказва влияние върху придвижването.

Специалистите се надяват, че проучването ще проправи път за по-точни прогнози за очаквани замърсявания с пластмаса на океаните.

Частиците са с дължина по-малка от пет милиметра и често са от по-големи пластмасови парчета, които са се разпаднали, отбелязва ДПА. Те могат да бъдат вредни за морския живот и екосистемите.

В момента се смята, че движението на микропластмасите в океана зависи единствено от непосредствената околна среда, в която се намират, пояснява БТА.

Данните от проучването, публикувано в изданието Physics of Fluids, показват, че при много от по-големите микропластмасови частици предишни взаимодействия с океанските вълни продължават да са определящи за движението.

„Замърсяването с пластмаса е едно от най-големите екологични предизвикателства на нашето време, но все още не разбираме напълно как микропластмасите се придвижват в океана или къде в крайна сметка се озовават”, казва Катал Къминс от Факултета по математически и компютърни науки на Университета „Хериот-Уат“, цитиран от ДПА. „Нашата работа показва, че по-големите микропластмасовите частици ефективно запазват „памет“ за предишното си движение във водата”.

Според Къминс тази „памет“ променя начина, по който реагират на вълните и може да окаже значително влияние върху разстоянието, което изминават.

„Като отчетем тези т.нар. ефекти на паметта, можем да разработим по-надеждни математически модели, които да помогнат да се прогнозира по-точно движението и замърсяването с пластмаса”, допълва той. Според изследователя това ще допринесе за екологичния мониторинг, оценката на риска и бъдещи стратегии за защита на морските екосистеми.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анелия

    8 1 Отговор
    А тази във вибраторите? Защото да не вземе да се разприказва някой, като го изхвърля.

    Коментиран от #7

    20:48 26.07.2026

  • 2 дрън дрън

    7 0 Отговор
    глупости

    20:49 26.07.2026

  • 3 Гергана Сотирова

    5 1 Отговор
    Това обяснява неудържимото влечение на силиконовите кифли към екзотични морски и океански курорти.

    20:49 26.07.2026

  • 4 Смях в залата

    5 0 Отговор
    Измислена новина,която е пример за фалшива наука,с измислени факти.

    20:49 26.07.2026

  • 5 Пич

    7 0 Отговор
    Това не може да бъде вярно, пластмасата няма памет. Обезпокоителното е, че това което тези не схващат е, че нещо или някой може да има технология, с която да насочва микро пластмасата така, че да вреди!!!

    Коментиран от #6

    20:51 26.07.2026

  • 6 Маняк

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Аз лично дори не вярвам в наличието на микропластмаса,може да е същата лъжа като Озоновата дупка.

    21:15 26.07.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анелия":

    Психопата иска да покаже, че чете нечия електронна поща!

    Коментиран от #8

    21:25 26.07.2026

  • 8 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Мотивът му е завист и омраза!

    21:28 26.07.2026