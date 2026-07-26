Изненадващо откритие: Микропластмасата в океаните има „памет”

Микропластмасите, които плават в океаните, имат „памет“ за предишните си движения и това оказва влияние върху посоката, в която са поели, предаде ДПА, позовавайки се на проучване.
Изследователи от университета „Хериот-Уат“ в Единбург констатират, че вместо да реагират само на „вълните около тях в определен момент“, то по-ранната посока на по-големите микропластмасови частици оказва влияние върху придвижването.
Специалистите се надяват, че проучването ще проправи път за по-точни прогнози за очаквани замърсявания с пластмаса на океаните.
Частиците са с дължина по-малка от пет милиметра и често са от по-големи пластмасови парчета, които са се разпаднали, отбелязва ДПА. Те могат да бъдат вредни за морския живот и екосистемите.
В момента се смята, че движението на микропластмасите в океана зависи единствено от непосредствената околна среда, в която се намират, пояснява БТА.
Данните от проучването, публикувано в изданието Physics of Fluids, показват, че при много от по-големите микропластмасови частици предишни взаимодействия с океанските вълни продължават да са определящи за движението.
„Замърсяването с пластмаса е едно от най-големите екологични предизвикателства на нашето време, но все още не разбираме напълно как микропластмасите се придвижват в океана или къде в крайна сметка се озовават”, казва Катал Къминс от Факултета по математически и компютърни науки на Университета „Хериот-Уат“, цитиран от ДПА. „Нашата работа показва, че по-големите микропластмасовите частици ефективно запазват „памет“ за предишното си движение във водата”.
Според Къминс тази „памет“ променя начина, по който реагират на вълните и може да окаже значително влияние върху разстоянието, което изминават.
„Като отчетем тези т.нар. ефекти на паметта, можем да разработим по-надеждни математически модели, които да помогнат да се прогнозира по-точно движението и замърсяването с пластмаса”, допълва той. Според изследователя това ще допринесе за екологичния мониторинг, оценката на риска и бъдещи стратегии за защита на морските екосистеми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анелия
Коментиран от #7
20:48 26.07.2026
2 дрън дрън
20:49 26.07.2026
3 Гергана Сотирова
20:49 26.07.2026
4 Смях в залата
20:49 26.07.2026
5 Пич
Коментиран от #6
20:51 26.07.2026
6 Маняк
До коментар #5 от "Пич":Аз лично дори не вярвам в наличието на микропластмаса,може да е същата лъжа като Озоновата дупка.
21:15 26.07.2026
7 Дзак
До коментар #1 от "Анелия":Психопата иска да покаже, че чете нечия електронна поща!
Коментиран от #8
21:25 26.07.2026
8 Факт
До коментар #7 от "Дзак":Мотивът му е завист и омраза!
21:28 26.07.2026