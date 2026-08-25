Температурата на Световния океан се покачи до нов рекорд

Средната денонощна температура на повърхността на Световния океан достигна 21,1 градуса по Целзий на 22 август, подобрявайки предишния рекорд от 21,09 градуса, отчетен през март 2024 г. Това съобщиха днес от Службата за климатични промени „Коперник“ на Европейския съюз, предадоха Би Би Си и Синхуа.

От службата уточняват, че новият рекорд е изключително необичаен, тъй като в световен мащаб океанските води обикновено достигат своя пик през март и април – в края на лятото в Южното полукълбо. Предишният рекорд за месец август беше 20,98 градуса по Целзий, отчетен през 2023 г., припомня БТА.

От „Коперник“ посочват, че през 2026 г. температурите на океанската повърхност в глобален мащаб остават на исторически високи нива, като в рамките на няколко месеца са отчетени рекордни или близки до рекордите стойности.

„В тропическата зона на Тихия океан в момента се развива силно явление „Ел Ниньо“. То внася допълнителна топлина в океана, който и без това се затопля в продължение на десетилетия в резултат на предизвиканите от човека климатични промени“, отбелязват от службата.

Световната метеорологична организация очаква „Ел Ниньо“ да се засили през следващите месеци, а сезонните прогнози на „Коперник“ показват, че явлението може да достигне нива, каквито не са виждани от десетилетия.

Саманта Бърджис, ръководител на стратегическото направление по въпросите на климата в Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози, каза, че този рекорд е „поредният ясен сигнал, че океанът е подложен на все по-голям натиск“.

„С непрекъснатото затопляне на океаните нарастват и рисковете за морските екосистеми и крайбрежните общности“, допълни тя. Бърджис отбеляза също, че от началото на 90-те години насам в световен мащаб дните, в които има морски горещи вълни, са се увеличили над три пъти.

Учените обясняват, че дългосрочното затопляне на водата кара океаните да се разширяват, което води до покачване на морското равнище. Това прави горещите вълни под водата по-чести и по-силни. Тези резки затопляния застрашават кораловите рифове и подводните ливади, като директно нанасят щети на риболова и бизнеса с аквакултури.