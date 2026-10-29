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Ким Кардашиян била под прицела на оръжие, докато с Кание били в Уганда
  Тема: Известни личности

Ким Кардашиян била под прицела на оръжие, докато с Кание били в Уганда

29 Октомври, 2026 17:31 370 3

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  • пистолет

Биографът Джонатан ван Метер описва напрегнат инцидент по време на пътуване на Кардашиян и Кание Уест през 2018 г.

Ким Кардашиян била под прицела на оръжие, докато с Кание били в Уганда - 1
Снимкa: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян е била с насочено оръжие към главата по време на пътуване в Уганда с тогавашния си съпруг Кание Уест през октомври 2018 г. Това твърди биографът Джонатан ван Метер в книгата си „Citizen Kim: The Woman Who Created the Future“, издадена на 27 октомври 2026 г.

Разказът се основава на думите на Фарназ Фарджам, изпълнителен продуцент на „Keeping Up with the Kardashians“, която е била част от екипа по време на пътуването. Според нея снимките са се провеждали на отдалечено място, когато Кание станал подозрителен и напрегнат.

„Той основно убедил местната полиция, че има хора, които се опитват да го упоят, и те дошли с извадени оръжия. Той ги накара да претърсят всички стаи“, пише ван Метер, предавайки разказа на Фарджам.

По-нататък биографът посочва, че в един момент „един от полицаите държал оръжие до главата на Ким“. Фарджам определила случилото се като „изключително напрегнато“ и разказала, че в крайна сметка наела частен самолет, за да изведе телевизионния екип от страната.

Кардашиян и Уест посетили Уганда през октомври 2018 г., като раздали маратонки Yeezy на угандийски деца и се срещнали с президента Йовери Мусевени. Пътуването се състояло в период, който ван Метер описва като момент, в който отношенията между двамата са достигнали „точка без връщане“.

Фарджам е заявила, че е простила на Кание Уест за случилото се, защото според нея той живее с биполярно разстройство и тогава се е намирал в маниакално състояние.

Ким Кардашиян и Кание Уест започват връзката си през 2012 г., сгодяват се през октомври 2013 г. и сключват брак във Флоренция през май 2014 г. Кардашиян подава молба за развод през февруари 2021 г., а разводът и споразумението за съвместно попечителство са финализирани през ноември 2022 г.

Двамата имат четири деца – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. В книгата Ким Кардашиян говори и за тревогите си за бащата на децата си, като подчертава, че се опитва да запази пред тях положителен образ на Кание.


Уганда
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Лелеее, ужасен ужас!

    17:33 29.10.2026

  • 2 аха ясни

    2 0 Отговор
    под прицела на дебел черен калашник

    17:38 29.10.2026

  • 3 А сега

    0 0 Отговор
    А.алната банда от Уганда е в Германия.

    17:42 29.10.2026