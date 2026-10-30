„Цар бомба“: най-мощният ядрен взрив в историята

На 30 октомври 1961 г. небето над арктическия архипелаг Нова Земя се превръща в сцена на най-мощния взрив, създаван от човека. Съветският съюз детонира термоядреното устройство РДС-220, познато в света като „Цар бомба“, над полигона в залива Митюшика на остров Северни.
Експлозията е въздушна и е извършена на височина около 4000 метра. Устройството е пуснато от специално модифициран стратегически бомбардировач Ту-95В. Самолетът носи приблизително 26-тонната бомба извън корпуса си, а огромен парашут забавя спускането ѝ, за да даде допълнително време на екипажа да се отдалечи от зоната на взрива.
Оръжие с мощност до 100 мегатона
Приетата днес оценка за изпитанието е около 50 мегатона тротилов еквивалент. В западни оценки и част от историческите публикации се срещат стойности от 57 или 58 мегатона, което обяснява разликите в описанията на теста. Arms Control Association посочва 58 мегатона, докато научни и руски източници най-често използват 50 мегатона.
Конструкцията е разработена за мощност до 100 мегатона. Съветските конструктори обаче заменят част от ядрения материал с олово и така ограничават радиоактивното замърсяване. По-ниската мощност намалява и риска за самолета, който трябва да се отдалечи след хвърлянето.
Огненото кълбо достига размери от приблизително 8 до 10 километра, а гъбовидният облак се издига на около 60-67 километра в атмосферата. Взривната вълна е регистрирана при три обиколки на Земята. Енергията на експлозията е около 1500 пъти по-голяма от сумарната мощност на бомбите, хвърлени над Хирошима и Нагасаки, а други сравнения я поставят на около 3300 пъти над мощността на бомбата над Хирошима.
Демонстрация на сила в Студената война
„Цар бомба“ не е създадена като практично серийно оръжие. Размерът и теглото ѝ я правят трудно приложима във военен план. Изпитанието е извършено в период на рязко изостряне на отношенията между Москва и Вашингтон и след възобновяването на съветските ядрени опити през 1961 г.
Сред учените, участвали в разработката, е физикът Андрей Сахаров, който по-късно се превръща в един от най-известните съветски дисиденти. Авторите Виктор Адамски и Юрий Смирнов определят теста като „еднократна демонстрация на сила“ в рамките на съперничеството между двете свръхсили.„Това беше страшно оръжие“, пише Никита Хрушчов в спомените си.
Две години след взрива Съветският съюз, Съединените щати и Великобритания подписват Договора за частична забрана на ядрените опити. Той забранява ядрените експлозии в атмосферата, космоса и под вода, но не прекратява подземните изпитания. Така „Цар бомба“ остава не само рекорд по разрушителна мощ, но и символ на границите, до които достига ядрената надпревара.
Източници: reuters.com, smithsonianmag.com, nationalww2museum.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
Стратегическо поражение сънуват, ха!
Коментиран от #5
14:11 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 газо
14:17 30.10.2026
4 Селянина с колелото
14:19 30.10.2026
5 На Цар Бомба
До коментар #1 от "ставка":не му пука дали си русофил или не.
Так или иначе ще се мре някога.Никога обаче яма да избера още няколко години в робство на някакъв диктатор от страх, пред това да умра свободен и защитавайки свободата.
Коментиран от #11
14:21 30.10.2026
6 Ненадминати майстори на бомби
14:23 30.10.2026
7 Потресаващо престъпление
Коментиран от #12, #18
14:25 30.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Итка
14:37 30.10.2026
10 Възраждане
14:40 30.10.2026
11 Как точно се умира свободен и
До коментар #5 от "На Цар Бомба":как ще защитиш свободата? И тази свобода дето я имаш, свобода ли е?
Коментиран от #19
14:42 30.10.2026
12 Възраждане
До коментар #7 от "Потресаващо престъпление":Патриарх Кирил каза, че жертвите в борбата срещу неонацизма по света са оправсади и богоугодни даже. Мир на праха на хилядите смели съветски братя, които дадоха живота си за създаването на това оръжие срещу фашизма
Коментиран от #14, #16, #17
14:42 30.10.2026
13 Наблюдател
14:46 30.10.2026
14 Туй Гундяев ли?
До коментар #12 от "Възраждане":А него кога? Олтарът на Отечеството го зове за подвиг
14:46 30.10.2026
15 Някога ядрените опити бяха в атмосферата
14:50 30.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Това оръжие не е срещу фашизма
До коментар #12 от "Възраждане":И не е създадено от хиляди смели съветски братя. Създадено е от американците, използвано е срещу цивилното население на Япония.
14:57 30.10.2026
18 НАСКО
До коментар #7 от "Потресаващо престъпление":Я не пиши тези лъжливи глупости седми номер! Никой не е загинал и не се е разболял извънредно след този взрив! След него, на западните гнили чутори им става ясно, че не могат да победят по този начин Съюза и подписват договора за частична забрана на ядрените опити! За това от тогава до сега няма такива и атмосферата, водата и почвата остават сравнително чисти!
15:05 30.10.2026
19 Няма как да обясня
До коментар #11 от "Как точно се умира свободен и":цената на думата свобода на един роб по душа.
15:05 30.10.2026