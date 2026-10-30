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„Цар бомба“: най-мощният ядрен взрив в историята

„Цар бомба“: най-мощният ядрен взрив в историята

30 Октомври, 2026 14:03 1 390 19

  • цар бомба-
  • нова земя-
  • ядрени оръжия-
  • студена война-
  • съветски съюз

На 30 октомври 1961 г. СССР детонира 50-мегатонна водородна бомба над Нова Земя. Взривът остава без аналог по мощност и променя хода на ядрената надпревара

„Цар бомба“: най-мощният ядрен взрив в историята - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 30 октомври 1961 г. небето над арктическия архипелаг Нова Земя се превръща в сцена на най-мощния взрив, създаван от човека. Съветският съюз детонира термоядреното устройство РДС-220, познато в света като „Цар бомба“, над полигона в залива Митюшика на остров Северни.

Експлозията е въздушна и е извършена на височина около 4000 метра. Устройството е пуснато от специално модифициран стратегически бомбардировач Ту-95В. Самолетът носи приблизително 26-тонната бомба извън корпуса си, а огромен парашут забавя спускането ѝ, за да даде допълнително време на екипажа да се отдалечи от зоната на взрива.

Оръжие с мощност до 100 мегатона

Приетата днес оценка за изпитанието е около 50 мегатона тротилов еквивалент. В западни оценки и част от историческите публикации се срещат стойности от 57 или 58 мегатона, което обяснява разликите в описанията на теста. Arms Control Association посочва 58 мегатона, докато научни и руски източници най-често използват 50 мегатона.

Конструкцията е разработена за мощност до 100 мегатона. Съветските конструктори обаче заменят част от ядрения материал с олово и така ограничават радиоактивното замърсяване. По-ниската мощност намалява и риска за самолета, който трябва да се отдалечи след хвърлянето.

Огненото кълбо достига размери от приблизително 8 до 10 километра, а гъбовидният облак се издига на около 60-67 километра в атмосферата. Взривната вълна е регистрирана при три обиколки на Земята. Енергията на експлозията е около 1500 пъти по-голяма от сумарната мощност на бомбите, хвърлени над Хирошима и Нагасаки, а други сравнения я поставят на около 3300 пъти над мощността на бомбата над Хирошима.

Демонстрация на сила в Студената война

„Цар бомба“ не е създадена като практично серийно оръжие. Размерът и теглото ѝ я правят трудно приложима във военен план. Изпитанието е извършено в период на рязко изостряне на отношенията между Москва и Вашингтон и след възобновяването на съветските ядрени опити през 1961 г.

Сред учените, участвали в разработката, е физикът Андрей Сахаров, който по-късно се превръща в един от най-известните съветски дисиденти. Авторите Виктор Адамски и Юрий Смирнов определят теста като „еднократна демонстрация на сила“ в рамките на съперничеството между двете свръхсили.

„Това беше страшно оръжие“, пише Никита Хрушчов в спомените си.

Две години след взрива Съветският съюз, Съединените щати и Великобритания подписват Договора за частична забрана на ядрените опити. Той забранява ядрените експлозии в атмосферата, космоса и под вода, но не прекратява подземните изпитания. Така „Цар бомба“ остава не само рекорд по разрушителна мощ, но и символ на границите, до които достига ядрената надпревара.

Източници: reuters.com, smithsonianmag.com, nationalww2museum.org


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    20 10 Отговор
    Пред цар Бомба и най-устатите натовченца немеят.
    Стратегическо поражение сънуват, ха!

    Коментиран от #5

    14:11 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 газо

    7 3 Отговор
    И защо я пускате тази статия при положение, че света е на прага на трета световна война!?

    14:17 30.10.2026

  • 4 Селянина с колелото

    10 1 Отговор
    Еееех ако парите за оръжи се даваха нужни и полезни работи ... ееех мечти ;-)))

    14:19 30.10.2026

  • 5 На Цар Бомба

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    не му пука дали си русофил или не.
    Так или иначе ще се мре някога.Никога обаче яма да избера още няколко години в робство на някакъв диктатор от страх, пред това да умра свободен и защитавайки свободата.

    Коментиран от #11

    14:21 30.10.2026

  • 6 Ненадминати майстори на бомби

    7 9 Отговор
    и на външни клозети.

    14:23 30.10.2026

  • 7 Потресаващо престъпление

    6 12 Отговор
    Добре информирате за силата и възможгностите на тази "Цар-бобма", ама пропускате нещо много важно! И със сигурност го парвите умишлено, че да не разсърдите господарите на Фатмака от село Славяново! Както е известно, за престъпния комунистически режим, особено за злодея Сталин и престъпник срещу човечеството, човешкият живот няма никаква цена, абсолютно никаква! Защото след този взрив стотици умират на момента, а хиляди цял живот се борят с лъчева болест, повечето умират! Жертвите на това зверство на неграмотния селяндур Хрушчов и другите дъртаци от ЦК на КПСС са десетки хиляди!

    Коментиран от #12, #18

    14:25 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Итка

    2 2 Отговор
    Избиваме комплекси!

    14:37 30.10.2026

  • 10 Възраждане

    3 2 Отговор
    Леле...това хвърли ли се над Париж всичко ще се изпепели чак до Лондон. ЕС наистина трябва да внимава

    14:40 30.10.2026

  • 11 Как точно се умира свободен и

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "На Цар Бомба":

    как ще защитиш свободата? И тази свобода дето я имаш, свобода ли е?

    Коментиран от #19

    14:42 30.10.2026

  • 12 Възраждане

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Потресаващо престъпление":

    Патриарх Кирил каза, че жертвите в борбата срещу неонацизма по света са оправсади и богоугодни даже. Мир на праха на хилядите смели съветски братя, които дадоха живота си за създаването на това оръжие срещу фашизма

    Коментиран от #14, #16, #17

    14:42 30.10.2026

  • 13 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Имало е проект за 100 мегатона, но размерите и теглото щели да са над възможностите на бомбардировача, който пуска по-малката над Новая земля. Дело на академик Сахаров. Самият той разказва как е предложил на Генералния щаб плана си, такава бомба да се качи на търговски кораб, който да акостира в Ню Йорк и там да се взриви. Военните, воювали някога във Великата отечествена, по думите на самия Сахаров, се отвратили. Някога е било така. Днес, ако се вярва на такива като Медведев, е друго.

    14:46 30.10.2026

  • 14 Туй Гундяев ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Възраждане":

    А него кога? Олтарът на Отечеството го зове за подвиг

    14:46 30.10.2026

  • 15 Някога ядрените опити бяха в атмосферата

    3 1 Отговор
    В Съветския съюз полигонът беше в Казахстан. Имало е хиляди поразени от лъчева болест и деца родени с увреждания. Казахи.

    14:50 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Това оръжие не е срещу фашизма

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Възраждане":

    И не е създадено от хиляди смели съветски братя. Създадено е от американците, използвано е срещу цивилното население на Япония.

    14:57 30.10.2026

  • 18 НАСКО

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Потресаващо престъпление":

    Я не пиши тези лъжливи глупости седми номер! Никой не е загинал и не се е разболял извънредно след този взрив! След него, на западните гнили чутори им става ясно, че не могат да победят по този начин Съюза и подписват договора за частична забрана на ядрените опити! За това от тогава до сега няма такива и атмосферата, водата и почвата остават сравнително чисти!

    15:05 30.10.2026

  • 19 Няма как да обясня

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Как точно се умира свободен и":

    цената на думата свобода на един роб по душа.

    15:05 30.10.2026