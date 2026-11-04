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Джоузеф Маккарти и страхът от комунизма, който раждаше призраци
  Тема: Известни личности

Джоузеф Маккарти и страхът от комунизма, който раждаше призраци

4 Ноември, 2026 19:00 469 7

  • джоузеф маккарти-
  • маккартизъм-
  • студена война-
  • антикомунизъм-
  • американски сенат

Роденият през 1908 г. американски сенатор превръща недоказаните обвинения в политическо оръжие. Името му остава в историята като обозначение на преследване чрез подозрения и страх

Джоузеф Маккарти и страхът от комунизма, който раждаше призраци - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 29 март 1950 г. една карикатура във „Вашингтон пост“ показва републиканския слон, който се опитва да се изкачи върху нестабилна купчина от катранени бъчви. Най-горната е означена с една дума: „маккартизъм“. Авторът Хърбърт Блок, известен като Хърблок, не знае, че е създал израз, който ще надживее човека, чието име носи.

Джоузеф Реймънд Маккарти е роден на 14 ноември 1908 г. в Гранд Чът, Уисконсин. През 1947 г. става сенатор от щата, но първите години във Вашингтон не го превръщат в национална фигура. Това се променя на 9 февруари 1950 г., когато в реч в Уилинг, Западна Вирджиния, той заявява, че разполага със списък на 205 комунисти, работещи в Държавния департамент.

Маккарти не представя списъка публично, а броят на твърдените от него имена се променя в следващите му изяви. Въпреки това обвинението попада в политически момент, белязан от Студената война, победата на комунистите в Китай и войната в Корея. Страхът от съветско влияние вече съществува, а антикомунистическите разследвания в САЩ започват преди възхода на сенатора. Маккарти обаче успява да ги превърне в лична политическа кампания.

Когато подозрението се превръща в присъда

Маккартизмът не означава просто противопоставяне на комунизма. Постепенно думата започва да описва публични обвинения в нелоялност или подривна дейност, отправяни без достатъчно доказателства, както и натиск върху обвинените да посочват други предполагаеми „врагове“.

След като републиканците поемат контрола над Белия дом и Конгреса през 1953 г., Маккарти оглавява постоянната подкомисия по разследванията на Сената. Между 1953 и 1954 г. тя провежда 169 изслушвания за шпионаж и подривна дейност. Под подозрение попадат държавни служители, военни и хора, чиито професионални или лични контакти са представяни като доказателство за нелоялност.

Историческата особеност е, че самият Маккарти не е създател на всички тези практики. Той става най-разпознаваемото им лице, а неговото име се превръща в етикет за политическа кампания, в която обвинението често предхожда доказателството.

Телевизионните изслушвания и краят на влиянието му

През пролетта и лятото на 1954 г. конфликтът между Маккарти и американската армия е излъчван по телевизията. Камерите показват не само обвиненията, но и начина, по който сенаторът разпитва свидетели и влиза в сблъсъци с опонентите си.

На 9 юни армейският адвокат Джоузеф Уелч му казва:

„Нямате ли чувство за приличие, сър?“

Репликата се превръща в символ на публичния обрат срещу Маккарти. През декември същата година Сенатът го порицава с 67 гласа срещу 22. В резолюцията поведението му е определено като „противоречащо на сенаторските традиции“.

Порицанието не го отстранява от Сената, но отнема политическата му власт. Джоузеф Маккарти умира на 2 май 1957 г., на 48 години. Името му остава не като синоним на доказана шпионска мрежа, а като предупреждение как страхът, непроверените твърдения и институционалната власт могат да се съединят в политическо преследване.

Източници: washingtonpost.com, history.com, pbs.org


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джеймз Джизъс Ангелтън

    1 4 Отговор
    Било е пълно със съветски агенти в САЩ.

    19:06 04.11.2026

  • 2 Голицин

    0 2 Отговор
    Знае се, че комунистите са симулирали, че се разпадат, за да свалят гарда на Запада и да го разбият отвътре, чрез троянските си коне.

    19:09 04.11.2026

  • 3 ...???

    4 3 Отговор
    Комунизъм не е имало никъде по света, само в Камбоджа се опитаха да направят нещо като комунизъм, но в много див начин. Комунизма е, всички да живеят в комуни, благата от труда се разпределят по равно на всички, няма пари и капитали, всичко е на разменна основа.

    Коментиран от #4

    19:10 04.11.2026

  • 4 Филби

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "...???":

    Безкрайният път към комунизма е самият комунизъм.

    19:12 04.11.2026

  • 5 име

    1 1 Отговор
    Статията е класически пример за повърхностен медиен разказ, който замазва най-опасната реалност на Студената война — дълбокото, методично и абсолютно реално проникване на съветските разузнавателни централи в западните институции. Основната грешка в този текст е рамкирането на заплахата като „рожба на страха“ и преследване на „призраци“. По това същото време разшифрованите съветски шифрограми от проекта VENONA вече категорично потвърждават присъствието на стотици високопоставени агенти на Москва в Държавния департамент, Министерството на финансите и ядрения сектор на САЩ. Проблемът никога не е бил в липсата на вражеска мрежа, а в пълното разминаване между професионалното контраразузнаване и политическата демагогия.
    Шумните публични изслушвания, политическият театър и хаотичните обвинения без строга доказателствена база се превърнаха в най-добрия подарък за Москва. Вместо да защити държавата, тази повърхностна кампания нанесе тежък удар върху тихата, дълбока агентурна работа. Когато борбата със подривната дейност се превърне в медиен панаир за трупане на дивиденти, тя неизбежно дискредитира самата кауза и блокира възможността за системно прочистване на апарата.
    Най-трагичният резултат от тези събития бе, че Кремъл получи перфектното дезинформационно оръжие. Понятието „маккартизъм“ бързо бе превърнато в универсален психологически щит. От този момент нататък всяко оперативно разкритие за високопоставена съветска къртица или за дългосрочна операция за влияние

    19:16 04.11.2026

  • 6 име

    1 1 Отговор
    ...можеше лесно да бъде отхвърлено от медиите и обществото с етикета „параноя“, „лов на вещици“ и „политическо преследване“.

    В крайна сметка текстът пропуска фундаменталния извод: истинската опасност не беше, че институциите бяха прекалено бдителни, а че с повърхностните си действия политиците заслепиха Запада за фините механизми на съветската стратегическа дезинформация.

    19:18 04.11.2026

  • 7 владѝмир

    3 0 Отговор
    поредният откачалник отвъд океана .

    19:42 04.11.2026