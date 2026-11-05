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Алексей Стаханов: човекът зад съветските трудови рекорди
  Тема: Известни личности

Алексей Стаханов: човекът зад съветските трудови рекорди

5 Ноември, 2026 19:00 704 11

  • алексей стаханов-
  • стахановско движение-
  • съветски съюз-
  • донбас-
  • трудови рекорди

Миньорът добива 102 тона въглища за по-малко от шест часа, а името му се превръща в символ на съветската производствена пропаганда

Алексей Стаханов: човекът зад съветските трудови рекорди - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 30 срещу 31 август 1935 г. в мина „Централна-Ирмино“ край Кадиевка един миньор добива 102 тона въглища за 5 часа и 45 минути. Нормата е около 7 тона. Името му е Алексей Стаханов, а числото, представено като личен рекорд, скоро се превръща в държавен лозунг.

Стаханов е роден на 21 декември 1905 г. в село Луговая, Орловска губерния. През 1927 г. започва работа в мините на Донбас. Първоначално изпълнява различни задачи под земята, а през 1933 г. започва да работи с пневматичен чук. Именно умението му да организира работата в забоя по-ефективно става основата на постижението, с което влиза в историята.

Рекордът не е дело само на един човек

Зад официалната версия за самотния герой стои екипна работа. Докато Стаханов работи с пневматичния чук, други миньори подготвят забоя, укрепват галерията и извозват добития въглен. Това не отменя неговата роля като оператор и лице на постижението, но показва защо рекордът не може да се разбира като количество, изкопано физически от един човек без чужда помощ.

Съветската преса представя резултата като световен рекорд и като доказателство, че новата организация на труда може да увеличи производителността многократно. През септември 1935 г. Стаханов поставя нов рекорд от 227 тона въглища за една смяна. След това около името му е изградена цяла кампания, която насърчава работници от различни отрасли да надминават нормите си.

От миньор до държавен символ

През ноември 1935 г. Стаханов участва в първата всесъюзна конференция на стахановците в Москва. Там Йосиф Сталин формулира политическото значение на движението с думите:

„Животът стана по-добър, другари. Животът стана по-весел.“

В официалната логика на режима трудовият рекорд трябва да покаже не само лична сръчност, а превъзходството на социалистическата организация на производството.

Стаханов получава два ордена „Ленин“, а през 1970 г. е удостоен със званието Герой на социалистическия труд. Между 1937 и 1946 г. е депутат във Върховния съвет на СССР. В същото време продължава професионалното си развитие, учи в Московската промишлена академия и заема ръководни длъжности във въгледобива в Централна Азия и Донбас.

Славата остава, движението се променя

Стахановското движение бързо излиза извън мините. В него са включени работници от металургията, транспорта, текстилната и обувната промишленост. За „стахановци“ са обявявани хора, които постигат рекордни резултати или въвеждат по-ефективни методи на работа.

Кампанията обаче поражда и напрежение. Новите рекорди водят до по-високи норми за всички, включително за работници, които не разполагат със същите условия, инструменти или помощен персонал. Така образът на Стаханов остава двоен: той е едновременно реален миньор с професионални умения и внимателно използван символ на съветската пропаганда.

Алексей Стаханов умира на 5 ноември 1977 г. в Торез. Десетилетия след неговата най-известна смяна името му продължава да означава трудов рекорд, но и напомня за времето, когато производителността се превръща в политическа демонстрация.

Източници: themoscowtimes.com, content.time.com, latimes.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Прогресизъм

    14 5 Отговор
    Айде да здраствует съветската пропаганда! Комунизмът се върна.

    Пишете за Зоя, Павлик

    19:04 05.11.2026

  • 3 Стаханов

    7 3 Отговор
    Накрая се пропива.

    19:06 05.11.2026

  • 4 Демократ

    6 5 Отговор
    Нашите евроатлантически герои ги гледайте в "Ергенът" и " Вип Брадър " !

    19:13 05.11.2026

  • 5 Издевателства стил "Джугашвили"

    6 4 Отговор
    Пълна лъжа! Чиста проба измислица и пропаганда, чиста проба издевателство над човек, ама то пък, по вермето на злодея Стаялин - най-свирепия изверг и масов убиец в световната история, това е било в реда на нещата! За този Стаханов са работели поне още двадесетина човека и "високият" рекорд е тяхно дело, не Стаханово! Няма нищо чудно! Издевателства над обикновените работници, насилие, реследване, гонения, измислени обвинения и в крайна сметка - повече от 20 милина загинали в сибирските лагери на смъртта! Всичко това е стаавло по времето на "героя" Стаханов и точно тогава масовият убиец Сталин казва "В СССР се живее по-добре и много весело"! Не, това не е цинизъм, това е отвартителен, потресаващ цинизъм, изречен от един масов убиец!

    19:13 05.11.2026

  • 6 МАЛКО УТОЧНЕНИЕ!

    6 2 Отговор
    Горкият ударник в последните години от живота си е обикновен руски алкаш /випивуха/ и днес в Русия той е по-скоро символ на лоша пропаганда, отколкото на миньор-рекордьор!

    Коментиран от #9

    19:17 05.11.2026

  • 7 аналогичен случай

    5 2 Отговор
    В последниет години от живота ис "героат" СТаханов е жалък алкохолик, рядко са го виждали трезвен! Умира и от алкохолизъм! И Гагарин се порпива жестоко след "първия си полет" в Космоса и често, много пиян е казвал, че не е летял!! Пак добре, че Стаханов остава жив!

    Коментиран от #8

    19:18 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Елементарно , бе Уотсън !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "МАЛКО УТОЧНЕНИЕ!":

    На кой стадий мислиш са руснаците ? И при тях вероятно махалото е във фаза "умнокрасиви либерали" . Но атлантическата глутница срещу тях може би малко ги постегна .

    19:27 05.11.2026

  • 10 Идиотизъм.

    1 1 Отговор
    Идиотизъм.

    19:27 05.11.2026

  • 11 Бункермен

    0 0 Отговор
    Имам портрет на него в бункера, такива роби ни трябват в блатото.

    19:36 05.11.2026