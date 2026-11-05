Алексей Стаханов: човекът зад съветските трудови рекорди

В нощта на 30 срещу 31 август 1935 г. в мина „Централна-Ирмино“ край Кадиевка един миньор добива 102 тона въглища за 5 часа и 45 минути. Нормата е около 7 тона. Името му е Алексей Стаханов, а числото, представено като личен рекорд, скоро се превръща в държавен лозунг.

Стаханов е роден на 21 декември 1905 г. в село Луговая, Орловска губерния. През 1927 г. започва работа в мините на Донбас. Първоначално изпълнява различни задачи под земята, а през 1933 г. започва да работи с пневматичен чук. Именно умението му да организира работата в забоя по-ефективно става основата на постижението, с което влиза в историята.

Рекордът не е дело само на един човек

Зад официалната версия за самотния герой стои екипна работа. Докато Стаханов работи с пневматичния чук, други миньори подготвят забоя, укрепват галерията и извозват добития въглен. Това не отменя неговата роля като оператор и лице на постижението, но показва защо рекордът не може да се разбира като количество, изкопано физически от един човек без чужда помощ.

Съветската преса представя резултата като световен рекорд и като доказателство, че новата организация на труда може да увеличи производителността многократно. През септември 1935 г. Стаханов поставя нов рекорд от 227 тона въглища за една смяна. След това около името му е изградена цяла кампания, която насърчава работници от различни отрасли да надминават нормите си.

От миньор до държавен символ

През ноември 1935 г. Стаханов участва в първата всесъюзна конференция на стахановците в Москва. Там Йосиф Сталин формулира политическото значение на движението с думите:

„Животът стана по-добър, другари. Животът стана по-весел.“

В официалната логика на режима трудовият рекорд трябва да покаже не само лична сръчност, а превъзходството на социалистическата организация на производството.

Стаханов получава два ордена „Ленин“, а през 1970 г. е удостоен със званието Герой на социалистическия труд. Между 1937 и 1946 г. е депутат във Върховния съвет на СССР. В същото време продължава професионалното си развитие, учи в Московската промишлена академия и заема ръководни длъжности във въгледобива в Централна Азия и Донбас.

Славата остава, движението се променя

Стахановското движение бързо излиза извън мините. В него са включени работници от металургията, транспорта, текстилната и обувната промишленост. За „стахановци“ са обявявани хора, които постигат рекордни резултати или въвеждат по-ефективни методи на работа.

Кампанията обаче поражда и напрежение. Новите рекорди водят до по-високи норми за всички, включително за работници, които не разполагат със същите условия, инструменти или помощен персонал. Така образът на Стаханов остава двоен: той е едновременно реален миньор с професионални умения и внимателно използван символ на съветската пропаганда.

Алексей Стаханов умира на 5 ноември 1977 г. в Торез. Десетилетия след неговата най-известна смяна името му продължава да означава трудов рекорд, но и напомня за времето, когато производителността се превръща в политическа демонстрация.

Източници: themoscowtimes.com, content.time.com, latimes.com