Вечерта на 25 ноември 2016 г. по кубинската държавна телевизия прозвучава съобщение, което слага край на една от най-дългите политически епохи на XX век. Раул Кастро обявява смъртта на брат си с думите: „В 22:29 ч. тази вечер почина главнокомандващият на Кубинската революция Фидел Кастро Рус.“ Фидел Кастро е на 90 години.

Десет години по-късно Куба отбелязва годишнината с официални послания за неговото наследство. Президентът Мигел Диас-Канел заявява, че докато кубинците продължават да се борят за справедливост и достойнство, Кастро и идеите му ще живеят. Външният министър Бруно Родригес свързва името му със защитата на националния суверенитет, социалната справедливост и солидарността.

От казармите „Монкада“ до Хавана

Фидел Кастро е роден на 13 август 1926 г. в източната част на Куба. След като завършва право в Хаванския университет, той се включва в политиката и се противопоставя на диктатурата на Фулхенсио Батиста.

Първият му голям удар е нападението срещу казармите „Монкада“ в Сантяго де Куба на 26 юли 1953 г. Опитът се проваля, а Кастро е осъден на затвор. По време на процеса произнася речта, завършваща с думите „Историята ще ме оправдае“.

След амнистията той заминава за Мексико. През ноември 1956 г. се връща на острова с яхтата „Гранма“ заедно с група революционери, сред които Ернесто Че Гевара. След три години партизанска война силите му влизат в Хавана, а на 1 януари 1959 г. Батиста напуска страната.

Лидерът на Куба и противникът на Вашингтон

Кастро става министър-председател през февруари 1959 г., а през 1976 г. поема ръководството на Държавния съвет и Министерския съвет. Той изгражда социалистическа държава, национализира голяма част от икономиката и насочва Куба към тесен съюз със Съветския съюз.

През април 1961 г. кубинските сили отблъскват десанта на подкрепяни от Съединените щати кубински изгнаници в Залива на прасетата. Година по-късно островът се оказва в центъра на Кубинската ракетна криза, когато разполагането на съветски ядрени ракети води до най-опасното противопоставяне между Вашингтон и Москва през Студената война.

Кастро управлява Куба почти пет десетилетия. През юли 2006 г. заради тежки здравословни проблеми той временно предава властта на Раул Кастро, а през 2008 г. официално се оттегля от президентския пост. Въпреки това продължава да бъде влиятелен символ на революцията до смъртта си.

Наследство, което продължава да разделя

За привържениците си Фидел Кастро е лидер, защитил независимостта на Куба срещу натиска на Съединените щати и превърнал острова в символ на антиколониалната политика. За критиците му той е ръководител на еднопартийна система, ограничила политическите свободи и принудила много кубинци да напуснат страната.

Тези противоположни оценки остават видими и днес. Асошиейтед прес отбелязва, че част от кубинците продължават да го почитат, докато други го обвиняват за политическия модел и икономическата криза, които определят живота на острова.

Фидел Кастро не оставя след себе си просто политическа биография. Той оставя държава, чието място в света, отношенията със Съединените щати и самото разбиране за революция продължават да носят неговия отпечатък.

Източници: spanish.news.cn, economynext.com, apnews.com