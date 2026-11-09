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Коя е Ирена – красивата сестрата на певицата Мария
  Тема: Известни личности

Коя е Ирена – красивата сестрата на певицата Мария

9 Ноември, 2026 07:37 2 000 13

  • ирена-
  • мария-
  • фолк певица-
  • детски стоки-
  • известни личности

Тя е с три години по-малка от фолк изпълнителката и предпочита живот извън светлините на прожекторите

Коя е Ирена – красивата сестрата на певицата Мария - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Докато Мария от години е сред разпознаваемите имена във фолк музиката, по-малката ѝ сестра Ирена предпочита живот извън светлините на прожекторите. Двете имат разлика от три години, а Ирена е описвана като зеленоока жена с крака, дълги 1,20 метра.

Коя е Ирена – красивата сестрата на певицата Мария
Снимка: Интернет

Ирена поддържа близка връзка с певицата, но не търси популярност и рядко присъства в публичното пространство. Преди няколко години тя се е върнала в България заедно с двете си деца.

Занимава се с детски стоки

Ирена се развива в частния сектор, като работата ѝ е свързана с детски стоки. За разлика от известната си сестра, тя не е избрала кариера пред публика и не изгражда публичен образ.

Мария е близка както със сестра си, така и с майка им. Певицата често показва значението на семейството в живота си, включително чрез моменти с дъщеря си Марая и двете деца на Ирена.


Семейната връзка между двете сестри остава силна, въпреки че едната е постоянно под прожекторите, а другата предпочита личното пространство.

Източник: hotarena.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баби данчи

    12 0 Отговор
    Се е постарала да им разкраси устните със силиконово олио, което няма изваждане, няма разграждане.
    Професия, какво да се прави. Дали ще има кой да ги наследи, младата Марая нещо не пее.

    07:44 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Въй

    5 0 Отговор
    Мария защо е облечена с голямо,мъжко сако?! Мъжете рокли не носят.

    08:05 09.11.2026

  • 6 Бай Дончо

    11 0 Отговор
    Уста - тромпет. Джуките и се движат напред 1s преди нея!

    08:05 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БеГемот

    15 0 Отговор
    И сега тия много ли са красиви?!

    08:12 09.11.2026

  • 11 бушприт

    4 0 Отговор
    красивата сестра на певицата Мария

    08:28 09.11.2026

  • 12 Да знаете

    10 0 Отговор
    Напомпаните джуки са голямо предимство при една определена "професия"...

    08:36 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.