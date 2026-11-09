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Рецепта на деня: Сиропирана тиква с орехи - турски десерт за есента
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Сиропирана тиква с орехи - турски десерт за есента

9 Ноември, 2026 10:05 577 4

  • сиропирана тиква-
  • турски десерт-
  • тиква с орехи-
  • есенни рецепти

Десертът се поднася охладен или на стайна температура с едро нарязани орехи

Рецепта на деня: Сиропирана тиква с орехи - турски десерт за есента - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • тиква, почистена - 1 кг;
  • захар - 500 г;
  • вода - 80 мл;
  • лимонов сок - 1 с.л.;
  • орехови ядки - 80 г.

Начин на приготвяне:

Тиквата се обелва, почиства от семките и влакнестата част и се нарязва на едри правоъгълни парчета с приблизително еднаква дебелина.

Парчетата се подреждат плътно на един ред в широка тенджера и се поръсват със захарта. Съдът се похлупва и тиквата се оставя за 8 часа на хладно. През това време захарта извлича сока от тиквата и в съда се образува естествен сироп.

След престоя се добавя водата и тенджерата се поставя на умерен огън. Когато течността започне леко да къкри, температурата се намалява. Тиквата се вари около 30 минути под леко открехнат капак, без да се разбърква с лъжица, за да не се разпаднат омекналите парчета.

Лимоновият сок се добавя в края на варенето. Следват още 10-15 минути без капак. Готовата тиква трябва да е мека при пробождане и леко прозрачна по краищата, но да запази формата си. При нужда тенджерата се разклаща внимателно, така че сиропът да облее всички парчета.

Охлаждането е част от приготвянето

След свалянето от котлона тиквата се оставя да изстине в сиропа. Така парчетата поемат още от сладката течност, а сиропът леко се сгъстява. Орехите се нарязват грубо и по желание се затоплят за 2-3 минути в сух тиган, без да потъмняват прекомерно.

Охладените парчета се прехвърлят в плоски чинии, поливат се със сироп и се поръсват с орехите. Десертът може да се сервира на стайна температура или охладен. В покрит съд се съхранява в хладилник до 4 дни. Рецептата е за 6 порции, като посочената хранителна стойност е приблизително 465 килокалории на порция.

Източник: recepti.gotvach.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ужас

    0 0 Отговор
    този десерт кабак татлъсъ и е висококалоричен и обикновено не е подходящ за строг хранителен режим или диета за отслабване. Огромно количество захар 500 г захар плюс естествените захари в тиквата. Това носи близо 2000 калории само от захарта.Комбинацията от много захар и сироп води до рязък скок на кръвната захар и осигурява прекалено много бързи калории.
    орехите (80 г) добавят още около 500 kcal мазнини.

    10:22 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сиропиран

    0 0 Отговор
    ...?

    10:26 09.11.2026