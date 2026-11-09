Рецепта на деня: Сиропирана тиква с орехи - турски десерт за есента

Необходими продукти:
- тиква, почистена - 1 кг;
- захар - 500 г;
- вода - 80 мл;
- лимонов сок - 1 с.л.;
- орехови ядки - 80 г.
Начин на приготвяне:
Тиквата се обелва, почиства от семките и влакнестата част и се нарязва на едри правоъгълни парчета с приблизително еднаква дебелина.
Парчетата се подреждат плътно на един ред в широка тенджера и се поръсват със захарта. Съдът се похлупва и тиквата се оставя за 8 часа на хладно. През това време захарта извлича сока от тиквата и в съда се образува естествен сироп.
След престоя се добавя водата и тенджерата се поставя на умерен огън. Когато течността започне леко да къкри, температурата се намалява. Тиквата се вари около 30 минути под леко открехнат капак, без да се разбърква с лъжица, за да не се разпаднат омекналите парчета.
Лимоновият сок се добавя в края на варенето. Следват още 10-15 минути без капак. Готовата тиква трябва да е мека при пробождане и леко прозрачна по краищата, но да запази формата си. При нужда тенджерата се разклаща внимателно, така че сиропът да облее всички парчета.
Охлаждането е част от приготвянето
След свалянето от котлона тиквата се оставя да изстине в сиропа. Така парчетата поемат още от сладката течност, а сиропът леко се сгъстява. Орехите се нарязват грубо и по желание се затоплят за 2-3 минути в сух тиган, без да потъмняват прекомерно.
Охладените парчета се прехвърлят в плоски чинии, поливат се със сироп и се поръсват с орехите. Десертът може да се сервира на стайна температура или охладен. В покрит съд се съхранява в хладилник до 4 дни. Рецептата е за 6 порции, като посочената хранителна стойност е приблизително 465 килокалории на порция.
Източник: recepti.gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ужас
орехите (80 г) добавят още около 500 kcal мазнини.
10:22 09.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сиропиран
10:26 09.11.2026