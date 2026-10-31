Рецепта на деня: Печени кестени във фолио, които се белят лесно

Необходими продукти:
- пресни кестени - 500 г
- сол - 1 ч.л
- вода - за накисване
Начин на приготвяне:
Подберете здрави, твърди и лъскави кестени и ги измийте добре със студена вода. В купа с хладка вода разтворете една чаена лъжичка сол, след което потопете кестените за около 20 минути.
Тази стъпка омекотява външната кора и придава лек вкус на ядките. След накисването кестените се изваждат и се подсушават внимателно с кърпа.
С остър нож направете върху изпъкналата страна на всеки кестен плитък прорез. Той може да бъде под формата на хикс или един напречен разрез. Важно е да се сцепи само твърдата външна обвивка, без ножът да навлиза дълбоко във вътрешността.
След това поставете голям лист алуминиево фолио в тава и изсипете кестените в центъра. Съберете краищата нагоре и ги завийте добре, така че да се получи стегната бохча. Увийте всичко и във втори лист фолио. Плътното затваряне задържа парата, която помага на кората да се отдели по-лесно след изпичането.
Поставете тавата в предварително загрята на 200 градуса фурна. Печете кестените около 25-30 минути.
Когато са готови, извадете тавата и отворете бохчата внимателно, тъй като от нея ще излезе гореща пара. Покрийте кестените с чиста кърпа и ги оставете за още 5 минути.
Така приготвени, кестените остават меки, сочни и ароматни, без да се пресушават. Подходящи са за сервиране топли, а рецептата може да се включи и в по-богато есенно меню с други ястия с кестени.
Източник: recepti.gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Русенец
Ако ще ги варите, няма нужда да ги пробивате предварително.
10:14 31.10.2026
3 Някой знае ли
Коментиран от #7
10:20 31.10.2026
4 Ще го
10:21 31.10.2026
5 ИВАН
10:21 31.10.2026
6 Всичко изсякоха, всичко унищожиха
Коментиран от #8
10:22 31.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
До коментар #6 от "Всичко изсякоха, всичко унищожиха":Днешните кестени по магазините са хибриди. Големи са. Истинските ядливи кестени са малки.
10:31 31.10.2026
9 Супер Стар
Коментиран от #10
10:39 31.10.2026
10 Стар ама друг път
До коментар #9 от "Супер Стар":Те и сега го правят, но кестените винаги са били гадни!
10:43 31.10.2026
11 Дзак
11:22 31.10.2026