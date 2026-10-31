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Рецепта на деня: Печени кестени във фолио, които се белят лесно
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Печени кестени във фолио, които се белят лесно

31 Октомври, 2026 10:05 1 134 11

  • печени кестени-
  • кестени във фолио-
  • есенни рецепти-
  • лесно белене

Кестените се приготвят за около 30 минути

Рецепта на деня: Печени кестени във фолио, които се белят лесно - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пресни кестени - 500 г
  • сол - 1 ч.л
  • вода - за накисване

Начин на приготвяне:

Подберете здрави, твърди и лъскави кестени и ги измийте добре със студена вода. В купа с хладка вода разтворете една чаена лъжичка сол, след което потопете кестените за около 20 минути.

Тази стъпка омекотява външната кора и придава лек вкус на ядките. След накисването кестените се изваждат и се подсушават внимателно с кърпа.

С остър нож направете върху изпъкналата страна на всеки кестен плитък прорез. Той може да бъде под формата на хикс или един напречен разрез. Важно е да се сцепи само твърдата външна обвивка, без ножът да навлиза дълбоко във вътрешността.

След това поставете голям лист алуминиево фолио в тава и изсипете кестените в центъра. Съберете краищата нагоре и ги завийте добре, така че да се получи стегната бохча. Увийте всичко и във втори лист фолио. Плътното затваряне задържа парата, която помага на кората да се отдели по-лесно след изпичането.

Поставете тавата в предварително загрята на 200 градуса фурна. Печете кестените около 25-30 минути.

Когато са готови, извадете тавата и отворете бохчата внимателно, тъй като от нея ще излезе гореща пара. Покрийте кестените с чиста кърпа и ги оставете за още 5 минути.

Така приготвени, кестените остават меки, сочни и ароматни, без да се пресушават. Подходящи са за сервиране топли, а рецептата може да се включи и в по-богато есенно меню с други ястия с кестени.

Източник: recepti.gotvach.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Русенец

    4 0 Отговор
    Прорязването на черупката с нож е ключово за печенето им на фурна. Ако не пробиете черупката предварително, във фурната кестенът гърми и оклепва всичко отвътре.
    Ако ще ги варите, няма нужда да ги пробивате предварително.

    10:14 31.10.2026

  • 3 Някой знае ли

    0 0 Отговор
    Някакъв начин на приготвяне, при който действително да се белят лесно кестените? Иначе ще пробвам и това, което са написали в този материал.

    Коментиран от #7

    10:20 31.10.2026

  • 4 Ще го

    1 4 Отговор
    Пробвам, и ако се получи добре ще почерпя авторката да белим кестена заедно!

    10:21 31.10.2026

  • 5 ИВАН

    0 5 Отговор
    Приятно е да си чопли човек кестени пред телевизора, ама чак пък и фолио, хайде спрете се с това замърсяване на природата, стават прекрасни и без фолио и подобни хамалогии.

    10:21 31.10.2026

  • 6 Всичко изсякоха, всичко унищожиха

    5 0 Отговор
    За съжаление кестените вече са само внос. Преди 89та бяха български, имаше цели полоси насадени с кестени. Те имат ниска трайност, но хората как ли не ги консервираха, в твърд мармалад, пестил, баба ми ги изсушаваше и стриваше на брашно, от което правеше сладки за Коледа, вкуса е ядков и мек. Купувахме ги в чували есента като картофите, а сега цената не се докосва, да си купиш шепа-две.

    Коментиран от #8

    10:22 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Всичко изсякоха, всичко унищожиха":

    Днешните кестени по магазините са хибриди. Големи са. Истинските ядливи кестени са малки.

    10:31 31.10.2026

  • 9 Супер Стар

    3 0 Отговор
    Едно време, през есента, по улиците печаха и продаваха топли кестени в пликче.

    Коментиран от #10

    10:39 31.10.2026

  • 10 Стар ама друг път

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Супер Стар":

    Те и сега го правят, но кестените винаги са били гадни!

    10:43 31.10.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Благодаря, купихме си вчера!

    11:22 31.10.2026