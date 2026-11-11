11 ноември 1837 г.: Първата железопътна линия в Русия стига от Санкт Петербург до Царско село

Първият влак в Русия потегля от Санкт Петербург към Царско село на 30 октомври 1837 г. по стар стил. Датата съответства на 11 ноември по нов стил и се приема за начало на руските железници. Съставът изминава приблизително 23 километра за 35 минути.

На церемонията присъства император Николай I. Влакът е съставен от парен локомотив и осем вагона, а движението се осъществява по линията, проектирана от австрийския инженер Франц Антон фон Герстнер. Трасето е изградено като експеримент, който трябва да покаже дали железопътният транспорт може да работи в условията на руската зима и на големите разстояния в империята.

Пътят до първия влак

Строителството започва през 1836 г. след одобрението на проект за железопътна линия от Санкт Петербург до Царско село с продължение до Павловск. Герстнер предлага маршрутът да свързва столицата с императорската резиденция и с популярното място за летен отдих край Павловск.

Преди доставката на локомотивите от чужбина по части от трасето се използва конна тяга. Първите изпитания показват, че два коня могат да придвижват пътнически състав, но парната машина постепенно заема водещо място. От 4 април 1838 г. движението по линията е изцяло с парни локомотиви, а на 22 май същата година е открит участъкът до Павловск. Така цялото направление от Санкт Петербург до Павловск достига 27 километра.

От атракция до основа на железопътната мрежа

В началото Царскоселската железница има не само транспортна, но и развлекателна функция. Пътуването до царската резиденция и до Павловск се превръща в ново преживяване за столичната публика. По-късно линията започва да се използва и за изпитания на подвижен състав и за подготовка на железопътни кадри.

„Санкт-Петербургские ведомости“ описват първото пътуване като движение с „бързина, ужасяваща въображението“, цитира ТАСС. В следващите години железницата се оказва много повече от кратка линия за пътувания извън града: тя дава практически опит, необходим за изграждането на по-дълги трасета в Русия.

Опитът с линията до Царско село предхожда изграждането на железопътната магистрала между Санкт Петербург и Москва, открита през 1851 г. Така малкото трасе от 1837 г. се превръща в отправна точка за разрастването на руската железопътна мрежа.

Източници: rzdhistory.tass.ru, kommersant.ru, fontanka.ru