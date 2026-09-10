Кание Уест сменя плановете си за концерти в Русия

Плановете за концерти на Кание Уест в Русия са претърпели промяна, като екипът на американския рапър вече разглежда Москва като възможна алтернатива на Санкт Петербург за предстоящите му есенни изяви.
Според информация от източници, близки до обкръжението на изпълнителя, причината са организационни неясноти около планираното събитие на стадион „Газпром Арена“ в Санкт Петербург. На този етап няма окончателно потвърждение дали концертът там ще се състои по първоначалния план.
Допълнителни въпросителни предизвика и премахването на част от публикациите на промоутърите, в които по-рано са били посочени конкретни дати за шоуто. Това засили спекулациите сред феновете за евентуална промяна както на мястото, така и на графика на концертите.
Към момента Москва се обсъжда като вариант, но окончателно решение за локацията и датите не е обявено. Затова информацията за руските концерти на Уест остава предварителна до официално потвърждение от неговия екип или организаторите.
Канье Уест, който през последните години използва и името Ye, остава една от най-разпознаваемите и противоречиви фигури в световната музикална индустрия. Евентуалната му поява в Русия би предизвикала сериозен интерес, особено на фона на ограничените изяви на големи американски и западноевропейски изпълнители в страната през последните години.
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