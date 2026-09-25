Михалков: „Това е унижение“ – режисьорът срещу концерта на Кание Уест в Санкт Петербург

Руският режисьор Никита Михалков се изказа остро срещу планираните концерти на американския рапър Кание Уест в Санкт Петербург. Според Михалков появата на изпълнителя в града би била обидна за място с историческата памет на Ленинградската блокада.



Михалков коментира темата пред журналисти в рамките на Международния културен форум в Санкт Петербург. Той заяви, че за града е недопустимо да приема артист, когото обвинява в популяризиране на нацистки идеи.



„В Санкт Петербург, бившия блокаден Ленинград, представянето на човек, който пропагандира нацизма... за стените на този град, за набережните, за Нева, за Петропавловската крепост – това е унижение“, заяви режисьорът.



Михалков постави акцент върху паметта за хората, преживели обсадата на Ленинград.



По думите му десетки хиляди зрители биха могли да присъстват на концертите, докато много от хората, преживели блокадата, вече не могат да бъдат сред публиката.



Концертите остават под въпрос

Около планираните концерти на Уест в Петербург има значителна неяснота.



Първоначално бяха обявени две дати – 10 и 11 октомври на „Газпром Арена“. Организаторите съобщиха за събитието през август, като билетите започнаха да се продават.



Впоследствие обаче от „Газпром Арена“ заявиха, че договор за провеждането на концертите не е сключен. Информацията за събитието беше премахната от сайта на стадиона.



На 24 септември афишата на Уест отново се появи на сайта на организатора, а билетите отново бяха достъпни за продажба. В същото време липсва официално потвърждение от „Газпром Арена“.



Така към момента остава неясно както дали концертите ще се състоят, така и къде точно.

Какво стои зад критиките

Кание Уест от години е обект на критики заради редица свои публични изказвания, включително такива, които са определяни като антисемитски и пронацистки.

Именно този негов публичен образ стои в основата на думите на Михалков.



Руският режисьор свързва въпроса не толкова с музиката на американския артист, колкото с мястото, на което той би изнесъл концерт.



За Михалков Петербург не е просто голям концертен пазар, а град, чието историческо наследство е неразривно свързано с Втората световна война и блокадата.

Засега окончателният статут на концертите на Уест в Петербург остава неясен.