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Михалков: „Това е унижение“ – режисьорът срещу концерта на Кание Уест в Санкт Петербург

Михалков: „Това е унижение“ – режисьорът срещу концерта на Кание Уест в Санкт Петербург

25 Септември, 2026 09:19 813 11

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Кание Уест от години е обект на критики заради редица свои публични изказвания

Михалков: „Това е унижение“ – режисьорът срещу концерта на Кание Уест в Санкт Петербург - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Руският режисьор Никита Михалков се изказа остро срещу планираните концерти на американския рапър Кание Уест в Санкт Петербург. Според Михалков появата на изпълнителя в града би била обидна за място с историческата памет на Ленинградската блокада.

Михалков коментира темата пред журналисти в рамките на Международния културен форум в Санкт Петербург. Той заяви, че за града е недопустимо да приема артист, когото обвинява в популяризиране на нацистки идеи.

„В Санкт Петербург, бившия блокаден Ленинград, представянето на човек, който пропагандира нацизма... за стените на този град, за набережните, за Нева, за Петропавловската крепост – това е унижение“, заяви режисьорът.

Михалков постави акцент върху паметта за хората, преживели обсадата на Ленинград.

По думите му десетки хиляди зрители биха могли да присъстват на концертите, докато много от хората, преживели блокадата, вече не могат да бъдат сред публиката.

Концертите остават под въпрос

Около планираните концерти на Уест в Петербург има значителна неяснота.

Първоначално бяха обявени две дати – 10 и 11 октомври на „Газпром Арена“. Организаторите съобщиха за събитието през август, като билетите започнаха да се продават.

Впоследствие обаче от „Газпром Арена“ заявиха, че договор за провеждането на концертите не е сключен. Информацията за събитието беше премахната от сайта на стадиона.

На 24 септември афишата на Уест отново се появи на сайта на организатора, а билетите отново бяха достъпни за продажба. В същото време липсва официално потвърждение от „Газпром Арена“.

Така към момента остава неясно както дали концертите ще се състоят, така и къде точно.

Какво стои зад критиките

Кание Уест от години е обект на критики заради редица свои публични изказвания, включително такива, които са определяни като антисемитски и пронацистки.
Именно този негов публичен образ стои в основата на думите на Михалков.

Руският режисьор свързва въпроса не толкова с музиката на американския артист, колкото с мястото, на което той би изнесъл концерт.

За Михалков Петербург не е просто голям концертен пазар, а град, чието историческо наследство е неразривно свързано с Втората световна война и блокадата.

Засега окончателният статут на концертите на Уест в Петербург остава неясен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв превод

    7 0 Отговор
    за набережните

    09:25 25.09.2026

  • 2 венсеремос

    12 5 Отговор
    Абсолютно е прав руският режисьор Михалков.Всички фашисти няма и не трябва НИКОГА да идват в Русия и в Ленинград/Санкт Петербург,преживял Блокадата през ВСВ.Явно Кани Уест е бил поканен от фашисти окраинци,ако такива още има в Русия.Да бъде изгонен от Ленинград.РФ ,не трябва да слуша престъпници като Зелената еуглена със златните тоалетни.

    Коментиран от #4, #5

    09:31 25.09.2026

  • 3 Опорка

    12 2 Отговор
    Доста смешно нeгъp да се изживява като нaцист, но... в интересни времена живеем.

    Коментиран от #6, #8, #9

    09:35 25.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 газо

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "венсеремос":

    в русия съм, в русия съм...............

    09:41 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чики рики

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Опорка":

    Нацист е защото мрази евреите, като 90% от хората по Света.

    09:47 25.09.2026

  • 9 Летописец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Опорка":

    Най-твърдата в отношението си срещу мигрантите английска министърка бе Суела Брейвърман , произхождаща от африкански индийци .

    09:49 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само да припомним,

    1 1 Отговор
    че Хитлер и Сталин бяха съюзници.

    09:52 25.09.2026