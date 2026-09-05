Ще има ли концерт на Кание Уест? Скандалът в Русия се разраства

Случаят около потенциалното гостуване на американския рапър Кание Уест (Ye) в Русия придоби мащабите на истинска юридическа и медийна война. На 4 септември ръководството на стадион „Газпром Арена“ публикува официално съобщение в социалните си мрежи, с което категорично заяви, че в календара за октомври 2026 г. няма планирани събития с чуждестранни изпълнители. Това предизвика масова паника сред хилядите фенове, закупили билети на цени, достигащи до десетки хиляди рубли.
В отговор на това, в ранните часове на 5 септември, московската концертна агенция Say Agency, която е официален организатор на турнето, излезе с остра позиция и публикува документи, доказващи легитимността на продажбите. По думите на генералния директор Анна Субчева, повечето организационни въпроси и договори с артиста вече са уредени. От агенцията посочват, че разполагат с официални писмени споразумения, подписани в началото на август от ръководството на ФК „Зенит“ (управляващ съоръжението), потвърждаващи съгласието за отдаване на стадиона под наем между 6 и 13 октомври.
Според разследване на руската медия Коммерсантъ, организаторите са категорични: „Уморихме се да мълчим и да търпим обвинения в измама. Поведението на мениджмънта на стадиона е директна провокация“. От Say Agency допълват, че подготовката за шоуто на 10 и 11 октомври продължава по план под закрития покрив на арената.
Правни експерти съветват купувачите да запазят спокойствие. Въпреки че платформата за билети временно ограничи опцията за автоматично връщане, законът защитава потребителите. Ако се стигне до официална отмяна на събитието, организаторът е длъжен да възстанови пълната стойност на пропуските, както и евентуалните съпътстващи щети за транспорт и настаняване. Към момента казусът остава в пикова фаза на изясняване между двете юридически лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що ета
12:51 05.09.2026
2 !!!?
12:51 05.09.2026
3 Овчар
12:52 05.09.2026
4 Николай шушумигата
12:53 05.09.2026
5 койдазнай
13:21 05.09.2026
6 Дзак
13:37 05.09.2026