Отмениха концертите на рапъра Кание Уест в Русия, разследват организаторите за измама

Двата планирани концерта на американския рапър Кание Уест, известен като Йе (Ye), в Санкт Петербург окончателно няма да се състоят. Изявите бяха насрочени за 10 и 11 октомври на „Газпром Арена“, но след повече от месец противоречива информация руският организатор Say Agency потвърди отмяната.

„С искрено съжаление съобщаваме, че концертите на Ye в Санкт Петербург няма да могат да се проведат на планираните дати“, заявиха от компанията. Организаторите обещават възможността за възстановяване на сумите за билетите да бъде отворена на 12 октомври.

Концертите бяха обявени през август, а билетите варираха от около 9000 рубли до 160 000 рубли за VIP места. Плановете бързо се оказаха под въпрос, след като „Газпром Арена“ заяви, че няма подписан договор за наем със Say Agency и следователно не може да приеме концертите. Руският промоутър първоначално настояваше, че събитията ще се проведат въпреки проблема със срадиона.

В края на септември американската Access Opera, партньор на турнето на Кание Уест, също обяви, че концертите са отменени и насочи притежателите на билети към Say Agency за възстановяване на парите.

Съмнения за измама

Случаят вече има и правен аспект. Според руския вестник „Комерсантъ“ полицията в Санкт Петербург извършва предварителна проверка за евентуална измама в особено големи размери от страна на организатора. До момента това е проверка и няма потвърждение за образувано наказателно дело . Срещу компанията са подадени и искове от купувачи на билети, които настояват за връщане на платените суми и част от свързаните разходи.

Планираните концерти предизвикаха полемика в Русия още след обявяването им. Причината беше поредицата от антисемитски изказвания на Кание Уест през последните години, включително публично изразявано възхищение от Адолф Хитлер. Някои руски политически фигури настояха концертите да не бъдат допускани, докато други подкрепиха идеята рапърът да гостува в страната.

Ако концертите се бяха състояли, носителят на множество награди „Грами“ щеше да бъде сред най-известните западни музиканти, изнесли мащабно шоу в Русия след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Самият Кание Уест засега не е направил публично изявление за окончателната отмяна.

Междувременно се появи възможност за друго гостуване на рапъра в Русия. Турската промоутърска компания Ilsvision е посочила концерт в Москва на 10 юли 2027 г. сред проектите си в процес на разработване. Компанията изрично уточнява, че подобни събития зависят от окончателно споразумение с изпълнителя, наличието на подходящ терен и необходимите разрешителни, така че московският концерт засега не може да се смята за потвърден.