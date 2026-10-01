Новини
Любопитно »
Отмениха концертите на рапъра Кание Уест в Русия, разследват организаторите за измама

Отмениха концертите на рапъра Кание Уест в Русия, разследват организаторите за измама

1 Октомври, 2026 14:58 477 5

  • кание уест-
  • русия-
  • концерти-
  • отменен концерт-
  • санкт петербург-
  • рапър

Концертите трябваше да се проведат през есента в Санкт Петербург

Отмениха концертите на рапъра Кание Уест в Русия, разследват организаторите за измама - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Двата планирани концерта на американския рапър Кание Уест, известен като Йе (Ye), в Санкт Петербург окончателно няма да се състоят. Изявите бяха насрочени за 10 и 11 октомври на „Газпром Арена“, но след повече от месец противоречива информация руският организатор Say Agency потвърди отмяната.

„С искрено съжаление съобщаваме, че концертите на Ye в Санкт Петербург няма да могат да се проведат на планираните дати“, заявиха от компанията. Организаторите обещават възможността за възстановяване на сумите за билетите да бъде отворена на 12 октомври.

Концертите бяха обявени през август, а билетите варираха от около 9000 рубли до 160 000 рубли за VIP места. Плановете бързо се оказаха под въпрос, след като „Газпром Арена“ заяви, че няма подписан договор за наем със Say Agency и следователно не може да приеме концертите. Руският промоутър първоначално настояваше, че събитията ще се проведат въпреки проблема със срадиона.

В края на септември американската Access Opera, партньор на турнето на Кание Уест, също обяви, че концертите са отменени и насочи притежателите на билети към Say Agency за възстановяване на парите.

Съмнения за измама

Случаят вече има и правен аспект. Според руския вестник „Комерсантъ“ полицията в Санкт Петербург извършва предварителна проверка за евентуална измама в особено големи размери от страна на организатора. До момента това е проверка и няма потвърждение за образувано наказателно дело. Срещу компанията са подадени и искове от купувачи на билети, които настояват за връщане на платените суми и част от свързаните разходи.

Планираните концерти предизвикаха полемика в Русия още след обявяването им. Причината беше поредицата от антисемитски изказвания на Кание Уест през последните години, включително публично изразявано възхищение от Адолф Хитлер. Някои руски политически фигури настояха концертите да не бъдат допускани, докато други подкрепиха идеята рапърът да гостува в страната.

Ако концертите се бяха състояли, носителят на множество награди „Грами“ щеше да бъде сред най-известните западни музиканти, изнесли мащабно шоу в Русия след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Самият Кание Уест засега не е направил публично изявление за окончателната отмяна.

Междувременно се появи възможност за друго гостуване на рапъра в Русия. Турската промоутърска компания Ilsvision е посочила концерт в Москва на 10 юли 2027 г. сред проектите си в процес на разработване. Компанията изрично уточнява, че подобни събития зависят от окончателно споразумение с изпълнителя, наличието на подходящ терен и необходимите разрешителни, така че московският концерт засега не може да се смята за потвърден.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    2 2 Отговор
    Путулер ги отмени понеже Кание е върл антисемит, а Путулер - евреин.

    Коментиран от #2, #4

    15:11 01.10.2026

  • 2 Историк

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Звъннали са ми на Хаяско от Тел Авив с нареждане да не го приемат този конспиратор в Москва и Питер

    15:14 01.10.2026

  • 3 Путин е гарант за Израел

    2 1 Отговор
    Планираните концерти предизвикаха полемика в Русия още след обявяването им. Причината беше поредицата от антисемитски изказвания на Кание Уест през последните години

    15:16 01.10.2026

  • 4 Този рапър - търгаш

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    демонстрира нацистки знаци и е възхвалява хитлеризма.. няма да има концерт в Русия..

    15:24 01.10.2026

  • 5 Соваж бейби

    0 2 Отговор
    Сега разбрах че Кание Уест продължава да пее не беше ли дизайнер на разни дрипи облекло и маратонки ? Не че нещо ама Кание Уест пита ли Зелю дали може 🤣 в пакета от санкции нали е забранено за американци и руснаци да пътува в Русия и САЩ? Не е голяма за руснаците че концерта се отлага и в Европа се пробва няма да събере публика .

    15:25 01.10.2026