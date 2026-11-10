Тимбърлейк разсея слуховете: Песента „What Goes Around“ не е писана за Бритни Спиърс

Джъстин Тимбърлейк разсея дългогодишните слухове, че хитът му „What Goes Around… Comes Around“ е написан за Бритни Спиърс. Певецът заяви, че песента от 2006 г. е вдъхновена от личната история на негов близък приятел, преживял раздяла.

Тимбърлейк разказа за произхода на парчето в поредицата „Re-Rank“ на Complex, посветена на най-важните песни в кариерата му. По думите му приятелят му споделил за раздялата, а след това певецът го попитал дали може да използва историята за песен.

„Може би трябва да разсея един слух на този етап, който се върти от вечност – това не е лична история от моя живот. Всъщност това е лична история на един приятел, за която поисках разрешение да използвам“, каза Тимбърлейк.

Певецът добави, че е написал песента за около 20 минути. Тя е включена в албума „FutureSex/LoveSounds“, издаден през 2006 г.

Слухът се свързваше с раздялата на Спиърс

В продължение на години фенове приемаха, че текстът на „What Goes Around… Comes Around“ е свързан с края на връзката между Тимбърлейк и Спиърс. Спекулациите се засилиха заради периода, в който певицата се раздели с Кевин Федърлайн, както и заради публичния интерес към отношенията между двете поп звезди.

Тимбърлейк обаче уточни, че тази конкретна песен не разказва неговата лична история. Разкритието премахва една от най-устойчивите интерпретации около хита, но не променя факта, че друга негова емблематична песен е пряко свързана с Бритни Спиърс.

„Cry Me a River“ остава песента за раздялата

Тимбърлейк потвърди, че „Cry Me a River“, издадена през 2002 г., е вдъхновена от края на връзката му със Спиърс. Парчето се появи след раздялата им и дълго време беше възприемано като музикалния му отговор на случилото се между двамата.

Така певецът прави ясно разграничение между двете песни: „Cry Me a River“ е свързана с неговия личен живот, докато „What Goes Around… Comes Around“ произлиза от историята на негов приятел. Подробностите бяха представени като част от разговор за създаването и мястото на песните в музикалната му кариера.

Източници: marica.bg, complex.com