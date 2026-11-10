Новини
Любопитно »
Тимбърлейк разсея слуховете: Песента „What Goes Around“ не е писана за Бритни Спиърс
  Тема: Известни личности

Тимбърлейк разсея слуховете: Песента „What Goes Around“ не е писана за Бритни Спиърс

10 Ноември, 2026 07:15 543 8

  • джъстин тимбърлейк-
  • бритни спиърс-
  • what goes around comes around-
  • cry me a river-
  • поп музика

Певецът разкри, че хитът от 2006 г. е вдъхновен от раздялата на негов приятел

Тимбърлейк разсея слуховете: Песента „What Goes Around“ не е писана за Бритни Спиърс - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джъстин Тимбърлейк разсея дългогодишните слухове, че хитът му „What Goes Around… Comes Around“ е написан за Бритни Спиърс. Певецът заяви, че песента от 2006 г. е вдъхновена от личната история на негов близък приятел, преживял раздяла.

Тимбърлейк разказа за произхода на парчето в поредицата „Re-Rank“ на Complex, посветена на най-важните песни в кариерата му. По думите му приятелят му споделил за раздялата, а след това певецът го попитал дали може да използва историята за песен.

„Може би трябва да разсея един слух на този етап, който се върти от вечност – това не е лична история от моя живот. Всъщност това е лична история на един приятел, за която поисках разрешение да използвам“, каза Тимбърлейк.

Певецът добави, че е написал песента за около 20 минути. Тя е включена в албума „FutureSex/LoveSounds“, издаден през 2006 г.

Слухът се свързваше с раздялата на Спиърс

В продължение на години фенове приемаха, че текстът на „What Goes Around… Comes Around“ е свързан с края на връзката между Тимбърлейк и Спиърс. Спекулациите се засилиха заради периода, в който певицата се раздели с Кевин Федърлайн, както и заради публичния интерес към отношенията между двете поп звезди.

Тимбърлейк обаче уточни, че тази конкретна песен не разказва неговата лична история. Разкритието премахва една от най-устойчивите интерпретации около хита, но не променя факта, че друга негова емблематична песен е пряко свързана с Бритни Спиърс.

„Cry Me a River“ остава песента за раздялата

Тимбърлейк потвърди, че „Cry Me a River“, издадена през 2002 г., е вдъхновена от края на връзката му със Спиърс. Парчето се появи след раздялата им и дълго време беше възприемано като музикалния му отговор на случилото се между двамата.

Така певецът прави ясно разграничение между двете песни: „Cry Me a River“ е свързана с неговия личен живот, докато „What Goes Around… Comes Around“ произлиза от историята на негов приятел. Подробностите бяха представени като част от разговор за създаването и мястото на песните в музикалната му кариера.

Източници: marica.bg, complex.com


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Невероятна песен.

    0 0 Отговор
    Две негови песни ми харесват.
    Останалото на боклука.

    07:17 10.11.2026

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    Песента "What Goes Around"/Какво се случва наоколо/ не била написана за Британи Спеарс.Въй!

    Коментиран от #3

    07:18 10.11.2026

  • 3 Опа, Бургас!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    Добро утро!

    07:19 10.11.2026

  • 4 в кратце

    1 0 Отговор
    Добро да е! Желая ви всичко най-добро!

    Коментиран от #6

    07:27 10.11.2026

  • 5 в кратце

    0 0 Отговор
    Джустин Тимберлаке защо не се е избръснал?

    07:28 10.11.2026

  • 6 Да ви

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "в кратце":

    се връща!

    07:29 10.11.2026

  • 7 Халтура

    0 0 Отговор
    Аууу, най-сетне се успокоихме, че 20 години - ред сълзи, ред сополи...

    07:31 10.11.2026

  • 8 Мусорчик

    0 0 Отговор
    Пичът се отърва. А песента е страхотна, цял филм.

    07:42 10.11.2026