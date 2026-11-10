10 ноември - Международният ден на счетоводителя

Една дата от 1494 г. поставя началото на празника, който днес е посветен на счетоводителите по света. На 10 ноември във Венеция е публикуван трудът на Лука Пачоли, в който за първи път в печатен вид е описан методът на двойното счетоводно записване.

Пачоли е францискански монах, математик и преподавател. Заради ролята му в систематизирането на счетоводните практики той остава в историята като „баща на счетоводството“.

Книгата, която подрежда числата

Трудът му „Сума на аритметиката, геометрията, отношенията и пропорциите“ не е посветен единствено на счетоводството. В него са разгледани аритметика, алгебра, геометрия и изчисления, използвани в търговията. Отделен раздел описва венецианския метод на двойното счетоводство - система, при която всяка стопанска операция се записва едновременно по дебита и кредита на сметките.

Пачоли не представя метода като свое изобретение. Той описва практика, която вече се използва от търговците във Венеция и други италиански градове. Значението на книгата е, че превръща тази практика в подредено и достъпно знание, което може да бъде изучавано и прилагано от по-широк кръг хора.

Испанският вестник „Ел Паис“ определя включеното в книгата описание като първото ясно представяне на двойното счетоводство в печатно издание.

Началото на счетоводството в България

В България счетоводството започва да се развива през XIX век. Първата българска счетоводна книга е издадена през 1850 г. в Цариград. Неин автори са братята Христо и Стоян Караминкови.

През 1884 г. счетоводството започва да се преподава официално в Търговското училище в Свищов. Тогава се появяват и първите професионални счетоводители у нас, а специализираните счетоводни услуги постепенно се превръщат в част от икономическия живот.

Професията зад финансовите отчети

Днес счетоводителите не ограничават работата си до обработването на числа. Те участват в изготвянето на финансови отчети, следят движението на средствата и подпомагат решенията на компании, организации и институции.

„Счетоводителите правят много повече от това просто да пресмятат числата - те помагат на бизнеса да се развива и на хората да се ориентират в сложността на финансите“, посочват от Chartered Accountants Australia and New Zealand.

Именно връзката между точността на отделния запис и решенията с последици за цели предприятия превръща счетоводството в професия с дълга история и пряко значение за съвременната икономика. На 10 ноември тази история започва отново с името на Лука Пачоли и една книга, отпечатана във Венеция преди повече от пет века.

Източници: elpais.com