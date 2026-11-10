Били Джоел се връща на сцена въпреки забраната на лекарите

Били Джоел обяви, че ще се върне на сцена през декември, въпреки че лекарите са го посъветвали да не изпълнява концерти заради здравословното му състояние. 77-годишният музикант ще участва във Florida Atlantic University на 14 декември в събитие, посветено на музиката и живота му.

Програмата носи заглавието „Били Джоел за Били Джоел: Вечер на въпроси и отговори... и малко музика“. Тя ще включва разговор с публиката и изпълнение на живо. Достъпът ще бъде ограничен само до студенти, които в момента са записани във Florida Atlantic University.

Участието идва след период, в който Джоел прекрати концертната си дейност. През май 2025 г. той отмени всички предстоящи турнета, след като беше диагностициран с нормотензивна хидроцефалия. Състоянието е свързано с натрупване на цереброспинална течност в черепа, което може да притиска мозъка и да нарушава неговата функция.

През септември певецът разкри, че е претърпял мозъчна операция, при която му е бил имплантиран шънт. По думите му след процедурата са се подобрили паметта, равновесието и способността му да функционира.

„Не отивам никъде. Тук съм. Все още съм тук“, заяви Били Джоел без колебание.

Защо лекарите са го посъветвали да не пее

В интервю за The Hollywood Reporter Били Джоел обясни, че лекарите са обезпокоени от съчетанието на силен звук, сценично осветление, стрес и физическо натоварване по време на концерт.

„Това, което ми каза неврологът, е, че всеки път, когато правя шоу, е все едно получавам сътресение“, каза музикантът.

Той допълни, че концертите могат да увреждат нервите в мозъка му и да водят до загуба на още мозъчни клетки. Затова лекарите са му препоръчали да спре участията, докато се възстановява.

Джоел каза още, че не му е разрешено да шофира заради хидроцефалията. По тази причина е решил да продаде колекцията си от повече от 70 мотоциклета.

Предстоящото събитие във Florida Atlantic University не е обявено като пълномащабен концерт. То ще съчетае разговор със студенти и кратка музикална част, като остава единственото посочено участие на певеца след лекарските предупреждения.