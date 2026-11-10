Новороденото бебе на звезда от "Хари Потър" се бори с тежки здравословни проблеми

Новороденият син на Бони Райт е посещавал болница шест пъти през първите пет седмици от живота си. Актрисата, позната с ролята на Джини Уизли във филмите за „Хари Потър“, съобщи, че бебето получава лечение за медицинско състояние, за което семейството е знаело още преди раждането му.

„Нашият сладък малък Астер е бил в болница шест пъти през петте си седмици живот. Получава лечение за състояние, за което знаехме, че ще се роди с него. Той е толкова силно и спокойно бебе“, написа Райт.

Актрисата не разкри каква е диагнозата и не даде подробности за лечението. От думите ѝ става ясно единствено, че медицинският проблем е бил известен предварително и че детето вече преминава през необходимите процедури.

Бони Райт изрази благодарност към близките, които подкрепят семейството в този период. Те помагат с грижите за тригодишния Елио, водят го на предучилищна подготовка, приготвят храна и поддържат връзка с родителите.

„Чувствам се истински късметлийка, че имаме толкова подкрепящи семейство и приятели“, написа актрисата. Тя допълни, че „е възможно да разчитаме на своята общност“ и призова хората да се обаждат на приятелите си, когато имат нужда от помощ.

Астер Скай Райт Лококо е второто дете на Бони Райт и съпруга ѝ Андрю Лококо. Момчето е родено у дома на 28 септември, а актрисата обяви появата му на 17 октомври. Името Астер е вдъхновено от цветето астра, което наподобява звезда.

Бони Райт започва професионалната си кариера във филма „Хари Потър и Философският камък“ през 2001 г. Тя играе най-малката сестра в семейство Уизли в продължение на десет години, до финалната част „Хари Потър и Даровете на смъртта: Част 2“, излязла през 2011 г.

След края на поредицата Райт участва в независими филми и основава продуцентската компания BonBonLumiere. През 2022 г. издава книгата „Върви нежно: Практични стъпки, за да се погрижиш за себе си и планетата“, а работата ѝ през последните години е свързана и с екологични инициативи.