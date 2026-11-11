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Радо и Педро стигнаха до ръба на физическа саморазправа в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Радо и Педро стигнаха до ръба на физическа саморазправа в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

11 Ноември, 2026 08:17 1 246 5

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Двамата участници тръгнаха да се разбират без камерите, но бяха спрени

Радо и Педро стигнаха до ръба на физическа саморазправа в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Напрежението между Радо и Педро в „Ергенът: Любов в рая“ стигна до момент, в който двамата тръгнаха да се разбират извън обсега на камерите. До физически сблъсък обаче не се стигна, тъй като участниците бяха възпрени.

Радо отправи към Педро репликата: „Ако бяхме в друга ситуация, носът ти щеше да придобие бледорозов цвят“. Педро отвърна с предложение двамата да отидат „там встрани, без камери“, за да се разберат.


Габи отново е в центъра на напрежението

Кадрите показаха и отделна конфронтация между Габриела и Педро. Габи застана зад него, тъй като в предаването е избрала да бъде близо до Педро, представен от bTV като ресторантьора Петър Китов. В разговора се намеси и Радо, който отново се оказа в центъра на напрежението около Габи.

Станислава коментира, че е имало насъскване към Радо.

Източници: woman.bg, btv.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 само да попитам

    12 0 Отговор
    кой от двамата на снимката е радо?

    08:25 11.11.2026

  • 3 Демокрация

    5 3 Отговор
    И евроатлантически ценности в действие.

    08:57 11.11.2026

  • 4 любов в края . интересна двойка

    4 0 Отговор
    невъзпитани и се карат . кой ще гледа такова предаване . има в съдебен спор много подобни .

    09:04 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.