Лили Иванова обяви пет концерта през 2027 г.

Лили Иванова ще изнесе пет ексклузивни концерта през 2027 г., но точните дати и залите все още не са потвърдени официално. Изявите ще бъдат в четири града – София, Пловдив, Варна и Бургас, заедно с музикантите от LI Orchestra.
Последното голямо национално турне
През 2026 г. Лили Иванова е на национално турне в 13 града. Обиколката започна на 16 юни в Габрово и включва концерти в Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. Финалът е насрочен за 23 ноември в спортна зала „Диана“ в Ямбол.
На 16 ноември певицата ще се срещне с публиката в Хасково, а два дни по-късно – на 18 ноември, ще има концерт в Пазарджик. Събитието в Ямбол вече е обявено като разпродадено от екипа ѝ.
„На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне, а догодина ще изнесе само пет ексклузивни концерта, единствено в четири български града“, заявяват от екипа на певицата, цитирани от Dir.bg. Формулировката се отнася до края на мащабните национални обиколки, а не до прекратяване на концертната дейност.
За турнето през 2027 г. е създадена система за ранен достъп до билетите. Регистрираните почитатели ще могат да купят пропуски 24 часа преди началото на свободната продажба. Началната дата на продажбата и цените на билетите също предстои да бъдат обявени.
Източници: hotarena.net, life.dir.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай той Толстой
11:18 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ашколсун!
Коментиран от #7
11:23 11.11.2026
5 Просто човек
11:25 11.11.2026
6 Киро Гела
11:26 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 мамник
11:30 11.11.2026
9 Чичо
Коментиран от #14
11:31 11.11.2026
10 Перо
11:31 11.11.2026
11 реалистъ
А не да се излага и да му се подиграват или съжаляват.
11:32 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Направо ми взе думите!
До коментар #9 от "Чичо":Напълно съм съгласен!👍👍👍
11:36 11.11.2026
15 Кучето на Мими 🐕
🦧🤣🕌🤣🦧
11:55 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 идиоти вън
12:00 11.11.2026
18 Да пее още дълги години
12:05 11.11.2026
19 Няма да отида!
12:07 11.11.2026
20 Мила
12:41 11.11.2026