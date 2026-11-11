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Лили Иванова обяви пет концерта през 2027 г.
  Тема: Известни личности

Лили Иванова обяви пет концерта през 2027 г.

11 Ноември, 2026 11:16 960 20

  • лили иванова-
  • концерти-
  • турне 2027-
  • li orchestra-
  • българска музика

Певицата ще ограничи изявите си до София, Пловдив, Варна и Бургас

Лили Иванова обяви пет концерта през 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лили Иванова ще изнесе пет ексклузивни концерта през 2027 г., но точните дати и залите все още не са потвърдени официално. Изявите ще бъдат в четири града – София, Пловдив, Варна и Бургас, заедно с музикантите от LI Orchestra.

Последното голямо национално турне

През 2026 г. Лили Иванова е на национално турне в 13 града. Обиколката започна на 16 юни в Габрово и включва концерти в Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. Финалът е насрочен за 23 ноември в спортна зала „Диана“ в Ямбол.

На 16 ноември певицата ще се срещне с публиката в Хасково, а два дни по-късно – на 18 ноември, ще има концерт в Пазарджик. Събитието в Ямбол вече е обявено като разпродадено от екипа ѝ.

„На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне, а догодина ще изнесе само пет ексклузивни концерта, единствено в четири български града“, заявяват от екипа на певицата, цитирани от Dir.bg. Формулировката се отнася до края на мащабните национални обиколки, а не до прекратяване на концертната дейност.

За турнето през 2027 г. е създадена система за ранен достъп до билетите. Регистрираните почитатели ще могат да купят пропуски 24 часа преди началото на свободната продажба. Началната дата на продажбата и цените на билетите също предстои да бъдат обявени.

Източници: hotarena.net, life.dir.bg, bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай той Толстой

    11 2 Отговор
    Концерти или панахиди?!

    11:18 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ашколсун!

    6 0 Отговор
    Догодина ще е на 90г.

    Коментиран от #7

    11:23 11.11.2026

  • 5 Просто човек

    8 5 Отговор
    След като подкрепи МафиЙотова., аз никога няма да я слушам повече…

    11:25 11.11.2026

  • 6 Киро Гела

    12 1 Отговор
    Виждате ли бе, жената работи на 90години, а вие бързате да се пенсионирате на 65!

    11:26 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мамник

    4 2 Отговор
    Тва е вампир!!!

    11:30 11.11.2026

  • 9 Чичо

    11 0 Отговор
    Беше ми любимка, но вече е досадница... Последните и концерти бяха траги-комични, с голяма доза мъка за вярната публика. Спирам, защото Примата не заслужава реална моментна оценка, но би било добре да спре с излагациите. Пък и кога ще дари припечеленото от поне един концерт? Ето, сега, за жертвите от трагедията.

    Коментиран от #14

    11:31 11.11.2026

  • 10 Перо

    7 0 Отговор
    П. Берон ще запази място в природо-научния музей, до динозаврите!

    11:31 11.11.2026

  • 11 реалистъ

    11 0 Отговор
    Човек трябва да знае кога да спре и да слезе от сцената с достойнство.

    А не да се излага и да му се подиграват или съжаляват.

    11:32 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Направо ми взе думите!

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Чичо":

    Напълно съм съгласен!👍👍👍

    11:36 11.11.2026

  • 15 Кучето на Мими 🐕

    3 1 Отговор
    А обявила ли е концерт и в Гробищен парк?
    🦧🤣🕌🤣🦧

    11:55 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 идиоти вън

    2 0 Отговор
    Лили велика си, но моляте спри, бях на два твои концерта и нито дума от песните не ти се разбира, за да останеш велика!!!!!

    12:00 11.11.2026

  • 18 Да пее още дълги години

    2 1 Отговор
    Тя живее за аплодисментите.Ако никой не и ръкопляска и я освиркат? Доста неосъзната,инертна персона.

    12:05 11.11.2026

  • 19 Няма да отида!

    3 0 Отговор
    И пари да ми дават, няма да отида да гледам жалките подскоци на една старица на 88 години! Само ако зане колко е смешна и жалка, щеше да си седи вкъщи и да си гелда телевизия! Освен тоав, никога не се е чуло бабата да е дала пари за операция на болно дете иил при някой нещастне случай! Това е отврат! Ковчегът няма ремарке ма, бабо Лилянке, няма! Впрочем, разбра се, че е изпратила покана на съученика си Добри Чинтулов, ама той отказал по същата причина, поради която и аз няма да отида на концерта на старицата! Прросто се срамувам да я гелдам, а тя не се ли срамува, един Господ знае, ама със сигурност не, защото е оперирана от чувство за срам и пирилчие!

    12:07 11.11.2026

  • 20 Мила

    1 0 Отговор
    Оттегли се със достойнство,иначе ставаш смешна.

    12:41 11.11.2026