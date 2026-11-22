Песните „Топъл дъжд“, „Големият кораб минава“ и „Обещай ми любов“ ще прозвучат отново в София по време на концерта „70 нюанса любов“ на Силвия Кацарова. Събитието е насрочено за 26 ноември в Joy Station, а началото е в 19:00 часа. Вратите на залата ще отворят половин час по-рано.
Концертът е част от юбилейното турне, с което певицата отбелязва 50 години сценична дейност. Името „70 нюанса любов“ препраща към 70-годишния юбилей на Кацарова, който тя отпразнува през 2024 г. с голям спектакъл в зала 1 на НДК.
Хитовете на LZ и самостоятелната кариера
Силвия Кацарова е родена на 26 април 1954 г. в Добрич. Широка популярност получава като солистка на група LZ, а по-късно изгражда самостоятелна кариера, свързана с едни от разпознаваемите песни в българската популярна музика.
Освен „Топъл дъжд“, „Големият кораб минава“ и „Обещай ми любов“, в програмата са посочени и „Обичам те“, както и композиции от последния ѝ албум. Така спектакълът ще събере песни от различни периоди на нейния творчески път.
„Заедно с публиката ще преминем през всички етапи на моята кариера“, каза Кацарова преди юбилейния си концерт през 2024 г. Тогава тя определи срещата с почитателите като възможност да бъдат разказани най-важните моменти от музикалния ѝ път.
Кои са специалните гости
На сцената в Joy Station ще се присъединят Теди Кацарова, Дичо и Кристиян Янкулов. Водещ на вечерта ще бъде Атанас Стоянов – Наско от БГ Радио. Посоченият състав се различава от предварително разпространената информация за участие на Люси Дяковска и Кристиан Кирилов.
Софийският концерт ще продължи юбилейния формат, с който Силвия Кацарова свързва личния си празник с пет десетилетия на сцената и с репертоара, останал в музикалната памет на няколко поколения.
Източници: bta.bg, nova.bg, 24chasa.bg
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