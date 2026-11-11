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Коя е Лори Хуанг – жената зад империята Nvidia?
  Тема: Известни личности

Коя е Лори Хуанг – жената зад империята Nvidia?

11 Ноември, 2026 13:15 965 5

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  • nvidia-
  • изневяра-
  • изкуствен интелект

Тя е до ръководителя на Nvidia още от студентските му години и ръководи фондация с активи за 9,1 милиарда долара

Коя е Лори Хуанг – жената зад империята Nvidia? - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Историята на Лори Хуанг и Дженсън Хуанг започва не в света на милиардите, а в лаборатория по електротехника. Двамата се запознават като студенти в Щатския университет в Орегон, където са партньори в упражненията. Тогава Дженсън е на 17 години, а Лори Милс - на 19.

По-късно той разказва, че я поканил да подготвят домашните си заедно всяка неделя. „Ако правиш домашното си с мен всеки неделен ден, обещавам ти, че ще имаш само отлични оценки“, припомня си Хуанг.

Двамата се женят пет години след първата си среща. Лори завършва университета в Орегон през 1985 г. с бакалавърска степен по електротехника. Дженсън получава дипломата си година по-рано, работи в LSI Logic и Advanced Micro Devices, а през 1992 г. придобива магистърска степен в Станфордския университет.

Семейството зад Nvidia

През 1993 г., когато е на 30 години, Дженсън Хуанг съосновава Nvidia. Лори остава до него през изграждането на компанията, която по-късно се превръща в един от водещите производители на чипове за изкуствен интелект.

Двойката има две деца - Мадисън и Спенсър. Мадисън е старши директор по продуктов маркетинг в Nvidia, а Спенсър е директор по продуктов мениджмънт в областта на роботиката. Съпругът на Мадисън, Нико Капрез, също работи в компанията като вицепрезидент по глобалния растеж на инфраструктурата за изкуствен интелект.

„Лори е с мен от много време, практически целия ни живот“, казва Дженсън Хуанг в интервю за CNA през май. По думите му тя е била „на всяка конференция, на всяка реч и на всеки важен момент от историята на Nvidia“.

Фондация с милиарди активи

Лори Хуанг е президент на фондацията „Джен-Хсун и Лори Хуанг“, създадена от семейството през 2007 г. Според данъчната декларация за 2024 г. организацията притежава 69 милиона акции на Nvidia и е отчела нетни активи от 9,1 милиарда долара.

Сред даренията, свързани с фондацията, е грант от 50 милиона долара за Щатския университет в Орегон. Подкрепа е оказвана и на Станфордския университет, Mental Health Innovations и Crisis Text Line.

Признанието на Дженсън Хуанг

Лори Хуанг се оказа в центъра на общественото внимание, след като съпругът ѝ призна за изневяра. В имейл до служителите на Nvidia той написа: „Изневерих на съпругата си. Действията ми нараниха нея и децата ни. Няма оправдание за това, което направих. Дълбоко съжалявам“.

Хуанг заяви, че поема „пълна отговорност“ за действията си и се надява с времето да възстанови доверието на семейството си. Той не назова жената, с която е имал връзка, но признанието дойде на фона на публикации за отношенията му с китайска бизнесдама, описвана от американски медии като заподозряна в шпионаж.

Бордът на директорите на Nvidia започна независимо разследване, което трябва да установи дали отношенията са имали отражение върху компанията и свързаните с нея въпроси за националната сигурност. Към момента няма публично заключение по проверката, нито публично изявление от Лори Хуанг за семейния скандал.

Източници: vesti.bg, apnews.com, washingtonpost.com


САЩ
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  • 4 Не може

    1 3 Отговор
    цял живот боб да ядеш. С годините разбираш, че има и меню, което ако можеш да платиш ползваш.

    13:57 11.11.2026

  • 5 ПИТАНКА

    2 0 Отговор
    И какво разбрахме от цялата статия... НИЩО. Просто опит за семеен скандал, ами всеки има право да се влюби, какво пречи това на еНвидеа
    Или е сезация

    14:03 11.11.2026