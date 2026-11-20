Марта Вачкова е станала жертва на измама с изкуствен интелект, след като образът ѝ е използван във фалшива реклама на добавки за жени в менопауза. Видеото е представяло актрисата като човек, който препоръчва продукт срещу симптоми като горещи вълни, промени в настроението и безсъние.
Рекламата е предлагала една опаковка за 29,99 евро. В клипа Вачкова уж обяснява как добавките се борят с „горещите вълни, промените в настроението и безсънието“ – твърдения, за които самата актриса дори не подозира, че "аватарът" ѝ е изрекъл.
При по-внимателно гледане се забелязва, че лицето на актрисата се движи странно, а мимиките ѝ не съвпадат напълно с начина, по който тя обичайно говори пред камера. Интонацията също е равна и нехарактерна за човек, свикнал с телевизионни участия.
Съмнения буди и начинът на поръчка. Според публикацията на „Марица“ продуктът е можел да бъде закупен единствено с предварително плащане, а данните под рекламата са препращали към Молдова.
Видеото се е разпространявало за кратко в социалните мрежи. След десетки коментари, че съдържанието е фалшиво, рекламата е премахната, а данните, свързани с нея, са изтрити.
Марта Вачкова е поредната известна българка, чието име и образ са използвани без основание за продажба на продукт.
Особено уязвими към подобни схеми са възрастните хора. Те по-често приемат видяното във видеоклип за достоверно, особено когато в него участва познат актьор или друга публична фигура.
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