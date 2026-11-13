На 13 ноември 2010 г. Путин и Борисов подписаха сделката за „Южен поток“

На 13 ноември 2010 г. руският министър-председател Владимир Путин пристига в София за еднодневна визита по покана на българския премиер Бойко Борисов. Основният акцент в разговорите са енергийните проекти между двете държави, а резултатът е подписването на документи за „Южен поток“ и за прилагането на договора за социална сигурност.

В присъствието на двамата премиери изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Мая Христова и председателят на Управителния съвет на „Газпром“ Алексей Милер подписват споразумение за създаване на съвместно акционерно дружество за изграждането на българския участък от газопровода. Одобрен е и уставът на проектната компания.

Дружество с равни дялове

Предвидено е Българският енергиен холдинг и „Газпром“ да притежават по 50% от капитала на дружеството. Компанията трябва да отговаря за проектирането, финансирането и изграждането на българската част от трасето. Тя е учредена през декември 2010 г. като „Южен поток България“ АД.

По замисъла от онова време газопроводът трябва да премине по дъното на Черно море до българския бряг, а след това да продължи през Сърбия, Унгария и Словения към Австрия. България е представена като първата сухопътна държава по маршрута и като потенциален център за транзит на руски природен газ към Европа.

„Ако осъществим проекта „Южен поток“, страната ви ще получава почти 2,5 милиарда долара“, заявява Владимир Путин, цитиран от Българското национално радио.

Бойко Борисов също обвързва проекта с очаквани приходи за бюджета. „С подписването на днешното споразумение ние даваме възможност на следващите правителства в България да получават по над два милиарда долара годишно от този тръбопровод“, казва премиерът.

Документ за социалните права

По време на визитата министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и заместник-министърът на здравеопазването и социалното развитие на Русия Юрий Воронин подписват споразумение за прилагане на договора за социална сигурност между двете държави.

Договорът, подписан през 2009 г., вече е в сила от 20 март 2010 г. Той предвижда да се зачитат осигурителни периоди, придобити в България и Русия, при преценката на права за пенсии и други социални плащания. Документът от 13 ноември урежда процедурите и обмена на информация между институциите, които трябва да прилагат договора.

Проектът не стига до строителство

Първоначалните планове за „Южен поток“ не се реализират. На 1 декември 2014 г. Русия обявява прекратяването на проекта след продължили спорове с Европейската комисия и България относно съответствието му с европейското законодателство. По-късно „Южен поток България“ АД започва процедура по ликвидация.

Така подписаното през ноември 2010 г. споразумение остава като основа на проектна компания, създадена за газопровод, който така и не е построен. Споразумението за социална сигурност обаче продължава да урежда отношенията между България и Русия в тази област.

Източници: old-news.bnr.bg, investor.bg, mediapool.bg