Кремъл показа снимки на Путин и Шрьодер от рождения ден

Кремъл публикува снимки на руския президент Владимир Путин и бившия германски канцлер Герхард Шрьодер от срещата им на 7 октомври, когато Путин навърши 74 години. Кадрите бяха разпространени в официалния профил на Кремъл в руския месинджър „Макс“.
На снимките двамата мъже се ръкуват пред руска печка. Според прессъобщението на Кремъл Путин е разбрал от медиите, че Шрьодер се намира в Москва по работа, и го е поканил в дома си.„Президентът покани своя стар приятел у дома“, съобщи прессъобщението на Кремъл.
ТАСС цитира още информацията, че Шрьодер е бил заедно с руския президент по време на празнуването на рождения му ден. От агенцията уточняват, че снимките са били публикувани от пресслужбата на Кремъл.
Работно посещение в Москва
Бившият германски канцлер е пристигнал в руската столица във връзка с дейността на компанията „Глобус“. Представители на дружеството са определили срещата му със служители и ръководство като работна.
По-рано през октомври Шрьодер е влязъл в надзорния съвет на руското дружество „Гиперглобус“, което управлява дейността на веригата „Глобус“ в Русия. Според информацията, цитирана от ТАСС, той трябва да участва в стратегическото развитие на компанията.
Визитата му в Москва съвпадна с рождения ден на Путин. Кремъл представи срещата като лична покана към дългогодишен познат, след като руският президент научил от медийни публикации за присъствието му в града.
Дългогодишни отношения
Путин и Шрьодер поддържат близки отношения още от времето, когато германецът беше канцлер на Германия между 1998 и 2005 г. След края на мандата си Шрьодер запази деловите си връзки с Русия.
През юни 2026 г. Путин заяви, че бившият германски канцлер е човек, на когото може да се има доверие. Тогава руският президент го посочи и като възможен посредник от Европа по въпросите около уреждането на украинския конфликт.
Източници: tass.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МАЙ ГОТВЯТ КОЛЕДА В БЕРЛИН
......
НЯМА ДА СА КОМУНИСТИТЕ И АфД :)
06:50 09.10.2026
3 ЕДГАР КЕЙСИ
06:51 09.10.2026
4 Гост
06:56 09.10.2026
5 в кратце
06:57 09.10.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГЕРМАНСКИТЕ БИЗНЕСМЕНИ НА МЕРЦ И ФЮРЕРКАТА
....
ЩОМ ПРАЩАТ ШРЬОДЕР В МОСКВА:)
.....
07:08 09.10.2026