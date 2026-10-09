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Кремъл показа снимки на Путин и Шрьодер от рождения ден
  Тема: Известни личности

Кремъл показа снимки на Путин и Шрьодер от рождения ден

9 Октомври, 2026 06:36, обновена 9 Октомври, 2026 06:48 1 027 6

  • владимир путин-
  • герхард шрьодер-
  • кремъл-
  • глобус-
  • русия

Бившият германски канцлер е бил поканен в дома на руския президент, след като Путин научил от медиите, че той се намира в Москва

Кремъл показа снимки на Путин и Шрьодер от рождения ден - 1
Снимка: Кремъл
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кремъл публикува снимки на руския президент Владимир Путин и бившия германски канцлер Герхард Шрьодер от срещата им на 7 октомври, когато Путин навърши 74 години. Кадрите бяха разпространени в официалния профил на Кремъл в руския месинджър „Макс“.

На снимките двамата мъже се ръкуват пред руска печка. Според прессъобщението на Кремъл Путин е разбрал от медиите, че Шрьодер се намира в Москва по работа, и го е поканил в дома си.

„Президентът покани своя стар приятел у дома“, съобщи прессъобщението на Кремъл.

ТАСС цитира още информацията, че Шрьодер е бил заедно с руския президент по време на празнуването на рождения му ден. От агенцията уточняват, че снимките са били публикувани от пресслужбата на Кремъл.

Работно посещение в Москва

Бившият германски канцлер е пристигнал в руската столица във връзка с дейността на компанията „Глобус“. Представители на дружеството са определили срещата му със служители и ръководство като работна.

По-рано през октомври Шрьодер е влязъл в надзорния съвет на руското дружество „Гиперглобус“, което управлява дейността на веригата „Глобус“ в Русия. Според информацията, цитирана от ТАСС, той трябва да участва в стратегическото развитие на компанията.

Визитата му в Москва съвпадна с рождения ден на Путин. Кремъл представи срещата като лична покана към дългогодишен познат, след като руският президент научил от медийни публикации за присъствието му в града.

Дългогодишни отношения

Путин и Шрьодер поддържат близки отношения още от времето, когато германецът беше канцлер на Германия между 1998 и 2005 г. След края на мандата си Шрьодер запази деловите си връзки с Русия.

През юни 2026 г. Путин заяви, че бившият германски канцлер е човек, на когото може да се има доверие. Тогава руският президент го посочи и като възможен посредник от Европа по въпросите около уреждането на украинския конфликт.

Източници: tass.ru


Русия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
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    06:50 09.10.2026

  • 3 ЕДГАР КЕЙСИ

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    06:56 09.10.2026

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    двамата мъже се ръкуват пред руска мечка.

    06:57 09.10.2026

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    3 1 Отговор
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    07:08 09.10.2026