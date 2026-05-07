7 май 2000 г.: Путин полага първа клетва като президент на Русия

На 7 май 2000 г. Владимир Путин полага клетва като президент на Русия за първи път, поставяйки началото на нова политическа ера в страната.

Церемонията се провежда в Андреевската зала на Големия Кремълски дворец и продължава точно един час. Присъстват около 1500 гости, включително първият президент на Русия Борис Елцин, депутати, членове на правителството и дипломатическия корпус.

В залата тържествено са внесени Държавното знаме, Президентският щандарт, Знакът на президента на Русия и специално копие на Конституцията.

Путин произнася клетвата от 33 думи, държейки дясната си ръка върху Конституцията, с което официално встъпва в длъжност.

След официалната част в Благовещенския събор се отслужва молебен, при който патриарх Алексий II му връчва иконата на св. Александър Невски.

В своята встъпителна реч Путин подчертава прехода към модерна демократична държава и обещава да работи „открито и честно“.

Той обявява за свой „свещен дълг“ обединяването на руския народ около ясни цели. Посочва мирната смяна на властта като ключов елемент на политическата стабилност. Заявява, че ще се ръководи единствено от държавните интереси и ще защитава руските граждани навсякъде. Путин поема поста след като печели изборите на 26 март 2000 г. още на първи тур, наследявайки Борис Елцин, който подава оставка на 31 декември 1999 г.