7 май 2000 г.: Путин полага първа клетва като президент на Русия

На 7 май 2000 г. Владимир Путин полага клетва като президент на Русия за първи път, поставяйки началото на нова политическа ера в страната.
Церемонията се провежда в Андреевската зала на Големия Кремълски дворец и продължава точно един час. Присъстват около 1500 гости, включително първият президент на Русия Борис Елцин, депутати, членове на правителството и дипломатическия корпус.
В залата тържествено са внесени Държавното знаме, Президентският щандарт, Знакът на президента на Русия и специално копие на Конституцията.
Путин произнася клетвата от 33 думи, държейки дясната си ръка върху Конституцията, с което официално встъпва в длъжност.
След официалната част в Благовещенския събор се отслужва молебен, при който патриарх Алексий II му връчва иконата на св. Александър Невски.
В своята встъпителна реч Путин подчертава прехода към модерна демократична държава и обещава да работи „открито и честно“.
Той обявява за свой „свещен дълг“ обединяването на руския народ около ясни цели. Посочва мирната смяна на властта като ключов елемент на политическата стабилност. Заявява, че ще се ръководи единствено от държавните интереси и ще защитава руските граждани навсякъде. Путин поема поста след като печели изборите на 26 март 2000 г. още на първи тур, наследявайки Борис Елцин, който подава оставка на 31 декември 1999 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
АМА НА....
11:19 07.05.2026
2 зИленски
АМА НА....
11:20 07.05.2026
3 Някой
11:23 07.05.2026
4 анонимен
11:26 07.05.2026
5 анонимен
11:28 07.05.2026
6 анонимен
Коментиран от #11
11:29 07.05.2026
7 истината
Коментиран от #16
11:30 07.05.2026
8 Българин 🇧🇬
11:30 07.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 да му пожелаем отлично здраве и да
11:32 07.05.2026
11 Реален
До коментар #6 от "анонимен":В Украйна положението с престъпността на бивши войници е по-добре , защото повечето умират на фронта и не се прибират . Но пък в затворите на Западна Европа над 50% от чужденците са украинци и украинки , въпреки че не са най-големите етническ групи там .
11:34 07.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 блаааа
11:35 07.05.2026
14 Подмяната
11:35 07.05.2026
15 блаааа
11:35 07.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 истината
11:38 07.05.2026
20 е ми
11:40 07.05.2026
21 истината
11:40 07.05.2026
22 истината
"Има две Руси. Първата - Киев има своите корени в световната и най-малкото в европейската култура. Тази Русия разбираше идеите за доброта, чест, свобода, справедливост така, както ги разбираше целият западен свят. И има втора Рус - Москва. Това е Русия от тайгата", монголска, дива, зверска. Тази Рус е направила кървавия деспотизъм и дивата ярост свой национален идеал. Тази Московска Русия отдавна е, е и ще бъде пълно отричане на всичко европейско и заклет враг на Европа"
11:42 07.05.2026
23 Неподписан
11:44 07.05.2026
24 Ива
12:12 07.05.2026