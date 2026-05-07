7 май 2000 г.: Путин полага първа клетва като президент на Русия

7 Май, 2026

В своята встъпителна реч Путин подчертава прехода към модерна демократична държава и обещава да работи „открито и честно“

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 7 май 2000 г. Владимир Путин полага клетва като президент на Русия за първи път, поставяйки началото на нова политическа ера в страната.

Церемонията се провежда в Андреевската зала на Големия Кремълски дворец и продължава точно един час. Присъстват около 1500 гости, включително първият президент на Русия Борис Елцин, депутати, членове на правителството и дипломатическия корпус.

В залата тържествено са внесени Държавното знаме, Президентският щандарт, Знакът на президента на Русия и специално копие на Конституцията.

Путин произнася клетвата от 33 думи, държейки дясната си ръка върху Конституцията, с което официално встъпва в длъжност.

След официалната част в Благовещенския събор се отслужва молебен, при който патриарх Алексий II му връчва иконата на св. Александър Невски.

В своята встъпителна реч Путин подчертава прехода към модерна демократична държава и обещава да работи „открито и честно“.

Той обявява за свой „свещен дълг“ обединяването на руския народ около ясни цели. Посочва мирната смяна на властта като ключов елемент на политическата стабилност. Заявява, че ще се ръководи единствено от държавните интереси и ще защитава руските граждани навсякъде. Путин поема поста след като печели изборите на 26 март 2000 г. още на първи тур, наследявайки Борис Елцин, който подава оставка на 31 декември 1999 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    11 3 Отговор
    БиЗ НЕГО МИ БЕШЕ ПО-ДОБРЕ.
    АМА НА....

    11:19 07.05.2026

  • 2 зИленски

    7 4 Отговор
    БиЗ НЕГО МИ БЕШЕ ПО-ДОБРЕ.
    АМА НА....

    11:20 07.05.2026

  • 3 Някой

    11 3 Отговор
    Там опозицията са комунистите. Запада не го харесва, защото прекрати концесии на западняци и да ограбват. Обвинявал съм го, че е твърде мек.

    11:23 07.05.2026

  • 4 анонимен

    5 13 Отговор
    Трябва много ясно да разбираме, че Путин в собствените си представи е възглавил "кръстоносен поход" срещу международната система на света, за нейната промяна. Това е и опит да върнат Русия в миналото, когато човешкият живот не струваше нищо, когато насилието на държавата срещу гражданите беше нормално нещо.Това, което се опитва да направи Путин е да издигне насилието не просто в култ, а да го направи нещо напълно допустимо, инструмент, който може да се използва за постигане на собствените цели.

    11:26 07.05.2026

  • 5 анонимен

    3 11 Отговор
    Междувременно руските предприятия, на които Путин нареди да се преоборудват, за да произвеждат дронове, бомби и друго военно оборудване, нямат достъп до основните средства, необходими за връщане към производството на хладилници и други граждански продукти. Елвира Набиулина, директор на Държавната банка, поставя кризата директно: Русия е „изчерпала“ финансовите си резерви. Тя дори няма средствата, необходими за възстановяване на осакатената си енергийна индустрия, и ще бъде зависима от този, който ги предостави, било то Китай, държавите от Персийския залив или САЩ.

    11:28 07.05.2026

  • 6 анонимен

    4 13 Отговор
    Русия няма пари да поддържа 2,4 милиона мъже във войската, но демобилизирането им би представлявало огромни социални рискове. Висок процент от 1,3-те милиона въоръжени мъже са престъпници и бивши затворници, на които е обещана свобода, ако служат на фронта. Тези, които вече са се завърнали у дома, генерират голямата вълна от престъпност, която залява страната днес. Стотици хиляди завърнали се, които са служили по договор, все още не са получили заплати. Отчаяни и огорчени, те са се обърнали към престъпността.

    Коментиран от #11

    11:29 07.05.2026

  • 7 истината

    8 7 Отговор
    На 24 февруари Русия започна петата година от катастрофалната си война срещу Украйна. Тя е пожертвала над милион мъже, убити и недееспособни, за да получи крехък контрол само над една пета от територията на Украйна. Тя е осакатила водещата енергийна индустрия на Русия, изчерпала Фонда за национално богатство и е обеднила руската провинция, като същевременно е кристализирала националната идентичност на Украйна и е превърнала страната в основен производител на модерно военно оборудване.

    Коментиран от #16

    11:30 07.05.2026

  • 8 Българин 🇧🇬

    9 11 Отговор
    Да е жив и здрав ! Времето ще покаже дали мекият му подход към нападащите го от алианса чрез Украйна е бил правилен .Или е трябвало някой като Медведев набързо да укроти змиите .

    11:30 07.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 да му пожелаем отлично здраве и да

    9 9 Отговор
    управлява още дълги години една по голяма и справедлива РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

    11:32 07.05.2026

  • 11 Реален

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "анонимен":

    В Украйна положението с престъпността на бивши войници е по-добре , защото повечето умират на фронта и не се прибират . Но пък в затворите на Западна Европа над 50% от чужденците са украинци и украинки , въпреки че не са най-големите етническ групи там .

    11:34 07.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 блаааа

    9 6 Отговор
    Още тогава е мязъл на мазен педофилски гей. Което и по-късно се доказа с действията му.

    11:35 07.05.2026

  • 14 Подмяната

    7 2 Отговор
    Ние пък от 2000-та година гласуваме само за "подмените" - иначе една Гала даже и без посланик ни диктува по телефона ежеминутно какво да правим... според мен ИИ ни управлява нас от поне 2000-та година.

    11:35 07.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 е ми

    7 6 Отговор
    Като го гледам какъв льохман е. Нищо чудно че жена му го остави, а той компенсира мухльовския си вид с войни.

    11:40 07.05.2026

  • 21 истината

    2 5 Отговор
    Епстийн - Путин : Ето основните факти относно техните предполагаеми контакти: Планирани срещи: В досиетата са открити имейли от 2011 г., обсъждащи „среща с Путин“ по време на пътуване на Епстийн до Русия. Друга среща е била планирана за 2014 г., но вероятно е била отменена след свалянето на полет MH17. Твърдения за „управител на богатство“: Доклад на ФБР от 2017 г. описва Джефри Епстийн като „управител на състоянието на Путин“ (wealth manager), като се твърди, че е предоставял подобни услуги и на Робърт Мугабе. Операция „Меден капан“ (Honeytrap): Разузнавателни източници твърдят, че Епстийн може да е работил с руското разузнаване (КГБ/ФСБ), за да събира компромати срещу световния елит чрез мрежа от момичета, много от които рускини. Посредничество за Тръмп: През 2018 г. Епстийн е предложил на руски представители (чрез посредници) да ги съветва как да разговарят с Доналд Тръмп преди срещата им в Хелзинки. Въпреки тези разкрития, документите не предоставят окончателно доказателство, че среща лице в лице действително се е състояла, а по-скоро документират опитите на Епстийн да установи такъв контакт и неговите твърдения за влияние в Кремъл.

    11:40 07.05.2026

  • 22 истината

    3 6 Отговор
    Алексей Толстой:
    "Има две Руси. Първата - Киев има своите корени в световната и най-малкото в европейската култура. Тази Русия разбираше идеите за доброта, чест, свобода, справедливост така, както ги разбираше целият западен свят. И има втора Рус - Москва. Това е Русия от тайгата", монголска, дива, зверска. Тази Рус е направила кървавия деспотизъм и дивата ярост свой национален идеал. Тази Московска Русия отдавна е, е и ще бъде пълно отричане на всичко европейско и заклет враг на Европа"

    11:42 07.05.2026

  • 23 Неподписан

    1 5 Отговор
    Владимир,узун иълар йонетмениз дилеиле, господин държавен глава...

    11:44 07.05.2026

  • 24 Ива

    1 4 Отговор
    Жив и здрав !

    12:12 07.05.2026