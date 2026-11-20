Джо Байдън навършва 84 години с биография, в която личната трагедия, дългата политическа кариера и няколко необичайни обрата вървят едновременно. Роден е на 20 ноември 1942 г. в Скрантън, Пенсилвания, и е първото от четири деца в семейството на Джоузеф Байдън-старши и Катрин Финеган Байдън. Когато е дете, семейството се премества в Делауеър – щата, който по-късно той ще представлява във Вашингтон в продължение на десетилетия.

Преодолял е заекването

Един от малко известните факти за Байдън е, че като ученик има силно заекване. По-късно той разказва, че е упражнявал речта си, като рецитирал стихове пред огледалото и работел върху произнасянето на думите. Трудността не изчезва напълно, но Байдън успява да я овладее и превръща личния си опит в тема, към която се връща и като политик. Историческият център „Милър“ описва проблема като тежко заекване, което понякога продължава да се проявява и в зряла възраст.

Сенатор на 29 и клетва в болнична стая

През 1972 г. Байдън печели изборите за Сенат от Делауеър, когато е на 29 години. Само седмици по-късно първата му съпруга Нейлия и едногодишната им дъщеря Наоми загиват в автомобилна катастрофа. Синовете им Бо и Хънтър са тежко ранени.

Байдън обмисля да се откаже от мястото си, но в крайна сметка полага клетва като сенатор на 5 януари 1973 г. от болничната стая, в която са настанени синовете му. В реч през 2015 г. той казва: „Като се съсредоточих върху синовете си, намерих своя път към спасението.“

„Амтрак Джо“ и две операции на мозъка

Вместо да се премести във Вашингтон, Байдън започва ежедневно да пътува с влак между дома си край Уилмингтън и столицата, за да бъде по-близо до децата си. Продължава да го прави през по-голямата част от 36-годишната си кариера в Сената. Така се появява и прякорът „Амтрак Джо“, свързан с железопътния превозвач, с който пътува редовно.

През 1988 г., след като прекратява първата си кампания за президент, Байдън претърпява две операции заради мозъчни аневризми. Възстановяването му продължава седем месеца. По това време той е председател на съдебната комисия на Сената и е сред най-разпознаваемите демократи във Вашингтон.

Президент след дълго политическо чакане

Първата президентска кампания на Байдън през 1987 г. приключва след обвинения в плагиатство и преувеличаване на лични и академични обстоятелства. Той се отказва от надпреварата през септември същата година. Две десетилетия по-късно става кандидат за вицепрезидент на Барак Обама, а през 2020 г. печели президентските избори. От 2009 до 2017 г. е 47-ият вицепрезидент на САЩ, а от 20 януари 2021 до 20 януари 2025 г. – 46-ият президент.

Още един детайл от политическата му биография остава извън официалните речи. По време на операцията срещу Осама бин Ладен през 2011 г. Байдън държи броеница в ръката си, докато следи събитията в ситуационната зала. Кадърът от онзи момент по-късно се превръща в една от най-разпознаваемите снимки от президентството на Барак Обама.

Източници: apnews.com, history.com, kesq.com