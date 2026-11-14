На 14 ноември 1533 г. Писаро превзема Куско и променя историята на инките

На 14 ноември 1533 г. войските на Франсиско Писаро влизат в Куско – столицата и религиозния център на държавата на инките. Събитието се превръща в решаващ момент от испанското завоевание на Перу, но не означава незабавен край на съпротивата. Испанците установяват контрол над града, а през следващите години инките организират нови опити да си го върнат.

До похода към Куско се стига след тежка вътрешна война между Атауалпа и Уаскар – синове на владетеля Уайна Капак. Писаро използва отслабването на империята и през ноември 1532 г. пленява Атауалпа в Кахамарка. Инките предават огромен откуп от злато и сребро, но владетелят е екзекутиран през юли 1533 г. След смъртта му испанците поемат към Куско, придружени от местни съюзници и от Мanco Инка, когото поставят начело на инките.

Експедиция с малко хора и големи последици

Писаро достига Перу с малка за мащабите на задачата си експедиция – около 180 души и близо 30 коня. Твърдението, че испанският крал му е дал разрешение за похода на 20 януари 1531 г., не съответства на установената хронология. Правното основание за завоеванието са Капитулациите от Толедо, сключени с испанската корона през 1529 г.; самото отплаване към Перу се извършва през 1531 г.

Първото испанско селище в Перу е Сан Мигел де Тангарара, основано през 1532 г. В някои популярни справки се посочва датата 15 август, но надеждните исторически сведения не потвърждават еднозначно този ден. Така или иначе, селището служи като база за похода към вътрешността на страната.

Куско остава инкаски град и испанска колония

Испанското влизане в Куско не е основаването на града. Куско съществува векове по-рано като център на държавата на инките. На 23 март 1534 г. Писаро извършва испанската церемония по основаването му и му дава названието „Много благороден и велик град Куско“. С този акт стартира превръщането на инкаската столица в испанско-колониален град.

Педро Санчо, секретар на Писаро, оставя едно от най-известните ранни описания на града: „Куско е толкова голям и красив, че би заслужавал възхищение дори в Испания.“ Той разказва за каменни дворци, прави павирани улици и канали за вода, които минавали през града. Описанието показва, че завоевателите не са се натъкнали на малко селище, а на сложен градски и политически център.

Няма надеждни исторически данни, че инките са приели Писаро за „Създателя на света“. По-вероятно е това твърдение да е свързано с традиционното значение на Куско като „пъпа“ или център на света в представите на инките, а не с отношение към испанския завоевател. Испанската власт също не се установява окончателно през 1533 г. – през 1536 г. Манко Инка повежда голямо въстание и обсажда Куско.

Източници: history.com, andina.pe