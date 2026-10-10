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Хитлер Мусолини спечели кметски вот в Перу

Хитлер Мусолини спечели кметски вот в Перу

10 Октомври, 2026 07:11, обновена 10 Октомври, 2026 07:13 1 077 18

  • перу-
  • хитлер мусолини-
  • керопалка-
  • местни избори-
  • уануко

45-годишният кандидат получи 229 гласа и победи съперника си с 25 гласа в малък район на перуанските Анди

Хитлер Мусолини спечели кметски вот в Перу - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Името на Хитлер Мусолини Симеон Флорес привлече международно внимание, след като 45-годишният перуанец спечели кметския вот в Керопалка – малко населено място в Андите. Кандидатът на лявоцентристката партия „Светът на нацията“ получи 229 гласа и победи най-близкия си съперник с 25 гласа.

В изборите са участвали малко над 700 души, а резултатът на Флорес е около 34% от подадените гласове. Керопалка се намира в департамент Уануко, на приблизително 360 километра от столицата Лима, и представлява общност с по-малко от 1000 жители.

Името му предизвика международен интерес

Пълното име на новоизбрания кмет съвпада с имената на Адолф Хитлер и Бенито Мусолини – две от най-разпознаваемите фигури на тоталитарните режими в Европа през XX век. Именно този необичаен факт превърна местните избори в новина далеч извън пределите на Перу.

Перуанският вестник „Перу21“ определи кандидатурата като „поразително събитие“. Въпреки вниманието към името му, Флорес се яви като кандидат на лявоцентристка формация, а не на политическа организация, свързана с фашизма или нацизма.

В Перу вече има избран кмет с име Хитлер

Случаят не е без прецедент в страната. През 2018 г. Хитлер Гесклин Алба Санчес беше избран за кмет на Юнгар. Тогава той водеше кампания с лозунга „Аз съм добрият Хитлер“ и спечели срещу кандидат на име Ленин Владимир Родригес Валверде.

Така две малки перуански общини вече са били оглавявани от политици, чиито собствени имена напомнят за личности, оставили дълбока следа в историята на Европа. Новият кмет на Керопалка ще представлява местна общност, избрала го с относително малка, но решаваща преднина.

Източници: focus-news.net, euronews.com


Перу
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Троян

    3 0 Отговор
    Там по скоро ттрябва да спечели някой с името Пачакути Инка Юпанки но те си знаят де. Индианец със нацистко фашистки имена. Боже.

    07:23 10.10.2026

  • 2 и свга

    2 1 Отговор
    да чуя ционистите как ревът…

    07:28 10.10.2026

  • 3 обесчовечване

    3 6 Отговор
    Очевидно неуважение към човешките ценности и жертеите на фашизма. Родителите му не са в ред, но на него кой му пречи да си снени и имената?

    07:28 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Айляк

    4 1 Отговор
    Малък вот е спечелил тоя - за някакво умрело кметско местенце в Перу.
    А трябва да го направят европеец и да го сложат начело на ЕССР, белким там нещата станат прозрачни.

    Забелязвам лек пропуск в имената на въпросния господин - Хирохито - и тристранният фашистки пакт от ВСВ щеше да е факт.
    Но и Симеон става.
    Щото, както знаем, през ВСВ България е била съюзник на Германия:)

    Коментиран от #12, #14, #17

    07:35 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хмм

    0 1 Отговор
    Кой го интерсува тоя индианец

    07:39 10.10.2026

  • 8 Горещ Студ

    7 1 Отговор
    Нека си печели човека ! Важното е у нас да не печелят Бойко-Деляновците ! Че положението ще стане много свинско и още повече прасешко !

    07:48 10.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 айляк

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Айляк":

    да лапкаш моя т.к

    08:49 10.10.2026

  • 18 Анонимен

    0 0 Отговор
    Тези известни на всички европейци имена са популярни в Латинска Америка.Там е намерил вечен покой оня с малките мустачки.Неговото име е забранено в Австрия и Германия от видни съвременни личности.

    09:25 10.10.2026