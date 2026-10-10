Хитлер Мусолини спечели кметски вот в Перу

Името на Хитлер Мусолини Симеон Флорес привлече международно внимание, след като 45-годишният перуанец спечели кметския вот в Керопалка – малко населено място в Андите. Кандидатът на лявоцентристката партия „Светът на нацията“ получи 229 гласа и победи най-близкия си съперник с 25 гласа.
В изборите са участвали малко над 700 души, а резултатът на Флорес е около 34% от подадените гласове. Керопалка се намира в департамент Уануко, на приблизително 360 километра от столицата Лима, и представлява общност с по-малко от 1000 жители.
Името му предизвика международен интерес
Пълното име на новоизбрания кмет съвпада с имената на Адолф Хитлер и Бенито Мусолини – две от най-разпознаваемите фигури на тоталитарните режими в Европа през XX век. Именно този необичаен факт превърна местните избори в новина далеч извън пределите на Перу.
Перуанският вестник „Перу21“ определи кандидатурата като „поразително събитие“. Въпреки вниманието към името му, Флорес се яви като кандидат на лявоцентристка формация, а не на политическа организация, свързана с фашизма или нацизма.
В Перу вече има избран кмет с име Хитлер
Случаят не е без прецедент в страната. През 2018 г. Хитлер Гесклин Алба Санчес беше избран за кмет на Юнгар. Тогава той водеше кампания с лозунга „Аз съм добрият Хитлер“ и спечели срещу кандидат на име Ленин Владимир Родригес Валверде.
Така две малки перуански общини вече са били оглавявани от политици, чиито собствени имена напомнят за личности, оставили дълбока следа в историята на Европа. Новият кмет на Керопалка ще представлява местна общност, избрала го с относително малка, но решаваща преднина.
Източници: focus-news.net, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Троян
07:23 10.10.2026
2 и свга
07:28 10.10.2026
3 обесчовечване
07:28 10.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Айляк
А трябва да го направят европеец и да го сложат начело на ЕССР, белким там нещата станат прозрачни.
Забелязвам лек пропуск в имената на въпросния господин - Хирохито - и тристранният фашистки пакт от ВСВ щеше да е факт.
Но и Симеон става.
Щото, както знаем, през ВСВ България е била съюзник на Германия:)
Коментиран от #12, #14, #17
07:35 10.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хмм
07:39 10.10.2026
8 Горещ Студ
07:48 10.10.2026
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17 айляк
До коментар #5 от "Айляк":да лапкаш моя т.к
08:49 10.10.2026
18 Анонимен
09:25 10.10.2026