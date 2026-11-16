Папа Лъв Четиринадесети беше ударен близо до окото от броеница, подхвърлена от богомолец по време на придвижването му с папамобила към прощалната литургия на военновъздушната база „Лас Палмас“ край Лима.
На разпространени кадри се вижда как предметът лети към папата, който не успява да го улови. След това той започва да търка окото си с ръка, но продължава да поздравява събралите се богомолци. От видеото и снимките предметът изглежда като броеница. Не се забелязват признаци папата да е получил сериозна травма.
Случката стана в последния ден от 12-дневната обиколка на Лъв Четиринадесети в Латинска Америка. Перу беше последната спирка от пътуването, а визитата в страната продължи шест дни.
Преди това папата улавяше подаръците
Лъв Четиринадесети неведнъж е впечатлявал богомолците със сръчността си да улавя различни предмети, подхвърлени му от разстояние. Сред подаръците, които е получавал, са малки кукли и знамена.
По време на среща с богомолци на площад „Свети Петър“ в Рим папата дори е спрял, за да вземе пица, предложена му от жители на Чикаго. При последното му посещение в Перу обаче опитът да хване подхвърления предмет завърши с удар в окото.
Папата благодари на перуанците
В проповедта си на прощалната литургия Лъв Четиринадесети благодари на перуанците за гостоприемството по време на шестдневната му визита. Той нарече Перу „своя родина“.
След литургията папата трябва да участва в официалната церемония по изпращането му, преди да отпътува обратно към Ватикана.
Източници: bta.bg, internazionale.it, apnews.com
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