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Съпругата на Цецо Елвиса претърпя операция на коляното
  Тема: Известни личности

Съпругата на Цецо Елвиса претърпя операция на коляното

14 Ноември, 2026 20:09 512 7

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  • скъсан менискус-
  • перу

Мариела разкри, че е пътувала до Перу със скъсан менискус, без да знае за травмата

Съпругата на Цецо Елвиса претърпя операция на коляното - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съпругата на Цецо Елвиса – Мариела, претърпя операция на коляното заради скъсан менискус. Тя показа снимки от болничното легло, на които се вижда превързаният ѝ крак след интервенцията.

Любопитното в случая е, че Мариела е пътувала чак до Перу, без да подозира за травмата. Тя сама разказа за преживяното и описа операцията с чувство за хумор.

„Човек и добре да живее, влиза в „бокса“ за ремонт“, написа Мариела.

В публикацията си тя уточни, че е била в Перу със скъсан менискус, а след това проблемът е бил отстранен. „Поправихме и това зло!“, добави тя.

След хирургичната намеса съпругата на Цецо Елвиса запази доброто си настроение, но отправи и сериозно послание към хората, които я следват.

„От здравето по-важно няма! Здраве желая на всички от сърце!“, написа тя.

Мариела не е дала допълнителна информация за възстановяването си. От споделените кадри и думите ѝ става ясно единствено, че операцията вече е извършена.


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