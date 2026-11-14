Съпругата на Цецо Елвиса претърпя операция на коляното

Съпругата на Цецо Елвиса – Мариела, претърпя операция на коляното заради скъсан менискус. Тя показа снимки от болничното легло, на които се вижда превързаният ѝ крак след интервенцията.
Любопитното в случая е, че Мариела е пътувала чак до Перу, без да подозира за травмата. Тя сама разказа за преживяното и описа операцията с чувство за хумор.„Човек и добре да живее, влиза в „бокса“ за ремонт“, написа Мариела.
В публикацията си тя уточни, че е била в Перу със скъсан менискус, а след това проблемът е бил отстранен. „Поправихме и това зло!“, добави тя.
След хирургичната намеса съпругата на Цецо Елвиса запази доброто си настроение, но отправи и сериозно послание към хората, които я следват.„От здравето по-важно няма! Здраве желая на всички от сърце!“, написа тя.
Мариела не е дала допълнителна информация за възстановяването си. От споделените кадри и думите ѝ става ясно единствено, че операцията вече е извършена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА