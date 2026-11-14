Съпругата на Цецо Елвиса претърпя операция на коляното

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Обща инициатива с приятели може да Ви донесе удоволствие, особено ако има творческа или благотворителна насоченост. Ще се почувствате полезни, когато видите, че дори малък личен принос може да има значение за другите. Вечерта обаче различията във вкусовете или финансовите възможности могат да усложнят плановете за забавление. Изберете вариант, който позволява на всички да участват спокойно, без някой да се чувства неудобно или задължен.

Водолей (21.01 - 19.02) След оживените дни може да предпочетете по-тиха събота, без много срещи и предварително определени часове. Отделете време за занимание, което Ви помага да се откъснете от ежедневния шум и да възстановите силите си. Нечия покана може да Ви постави пред избор между желанието за уединение и опасението да не разочаровате близък човек. Не е необходимо да измисляте оправдания, когато можете просто и любезно да обясните от какво имате нужда.

Козирог (23.12 - 20.01) Предпочитанията Ви ще бъдат ясни и няма да Ви се иска да губите време в занимания, които не Ви носят удовлетворение. Използвайте свободния ден за нещо, което отдавна сте искали да направите за себе си, независимо дали става дума за спорт, разходка или личен проект. В отношенията с близките обаче може да се появи напрежение, ако останете прекалено категорични в решенията си. Ще откриете, че малко повече внимание към чуждите желания не Ви лишава от свободата да следвате собствените си намерения.

Стрелец (23.11 - 22.12) Не всяко желание трябва да бъде изпълнено веднага, дори когато разполагате с възможност да си го позволите. Може да се изкушите да направите щедър подарък или да организирате скъпо преживяване, за да зарадвате близките си. Помислете дали жестът действително отговаря на техните потребности, или е продиктуван от собственото Ви настроение. Вечерта един по-личен и внимателно подбран знак на обич може да се окаже много по-ценен.

Скорпион (24.10 - 22.11) Писмо, снимка или случайно припомнена история може да Ви върне към човек, с когото отдавна не сте разговаряли. Ако решите да възстановите контакта, ще бъде по-добре да започнете непринудено, без да очаквате отношенията веднага да станат такива, каквито са били някога. През деня ще имате възможност да свършите и няколко полезни задачи, които изискват внимание и добра организация. Вечерта може да донесе приятно усещане за яснота по въпрос, който дълго сте обмисляли.

Везни (24.09 - 23.10) Съботата може да Ви върне към семейна традиция или спомен, който носи особена емоционална стойност. Ще Ви бъде приятно да съберете близките около масата или да направите нещо красиво за дома. Вечерта обаче може да почувствате, че собствените Ви желания остават на заден план заради очакванията на останалите. Споделете какво Ви липсва, без да превръщате разговора в равносметка кой колко е дал на другите.

Дева (24.08 - 23.09) Дълго отлагано творческо занимание може да Ви донесе истинско удовлетворение, особено ако си позволите да работите без излишна самокритичност. Ако имате деца, включете ги в нещо, което изисква въображение и сръчност, вместо да следвате обичайната програма. Вечерта е възможно да се появи колебание дали да похарчите пари за лично удоволствие или да ги запазите за по-практична цел. Не е необходимо да избирате между разумното и приятното, когато можете да намерите подходяща мярка.

Лъв (24.07 - 23.08) Може да се увлечете по идея за голяма промяна у дома или за покупка, която обещава повече удобство и удоволствие. Ентусиазмът Ви ще бъде силен, но преди да започнете, преценете колко време и средства ще са необходими. Някой от близките може да не споделя Вашето желание да действате веднага, което не бива да приемате като лична съпротива. Ще постигнете повече, ако обсъдите спокойно намеренията си и дадете възможност на останалите да участват в решението.

Рак (22.06 - 23.07) Партньорът Ви може да има съвсем различна представа за идеалната събота и това да наложи промяна в предварителните уговорки. Вместо да приемате различията като липса на внимание, опитайте да намерите занимание, което ще бъде приятно и за двама Ви. Ако сте необвързани, среща със стар познат може да Ви накара да погледнете на отношенията си по нов начин. Към вечерта ще оцените най-много искреността и спокойствието, дори ако не всичко се е развило според очакванията Ви.

Близнаци (22.05 - 21.06) Някои финансови въпроси заслужават внимание дори през почивния ден, особено ако са свързани с общи разходи или предстояща покупка. Ще Ви бъде полезно да прегледате условията по стара договореност, преди да предприемете следващата стъпка. В личните отношения може да възникне неудобство, ако единият очаква повече внимание, отколкото другият е готов да даде. Проявете разбиране към различните потребности, без да се отказвате от собствените си желания.

Телец (21.04 - 21.05) Изберете занимание, което Ви позволява да съчетаете удоволствието от новите впечатления с усещането, че сте направили нещо полезно за себе си. Посещение на интересно място, лекция или среща с човек, от когото можете да научите нещо, ще направи съботата по-съдържателна. Вечерта може да се появи разногласие около домашните задължения или начина, по който прекарвате свободното си време. Не оставяйте дребен спор да засенчи хубавите моменти, които сте преживели заедно.