Откриха нов вид сова високо в планините на Перу

Орнитолози описаха нов за науката вид рогата сова, който се среща във високите части на Андите в Северно Перу. Птицата получава научното име Bubo jalca, а изключително ограниченият ѝ ареал вече поражда опасения за нейното бъдеще, пише Sci.News.
Новият вид обитава т.нар. халка (jalca) – студени високопланински пасища и съседни облачни гори в района на депресията Уанкабамба. Именно тази специфична екосистема разделя високопланинските райони парамо на север от пуна на юг.
Любопитното е, че на външен вид Bubo jalca почти не може да бъде различена от своя близък родственик Bubo nigrescens, разпространен в Еквадор и Колумбия. Ключът към идентифицирането на новия вид се оказал неговият глас. Учените установили ясно различими особености както при слушане на звуците, така и при анализа им чрез спектрограми и осцилограми.
Официалното научно описание е базирано на женски екземпляр, намерен през юли 1980 г. близо до Крус Бланка, на приблизително 3050 метра надморска височина. Той се съхранява в Музея по естествена история на Държавния университет на Луизиана, а записи на гласа на птицата се пазят в Macaulay Library към Cornell Lab of Ornithology.
Особено впечатляващ е фактът, че според изследователите до момента няма известни снимки на вида в природата, което показва колко рядко е наблюдаван.
Откритието обаче идва с тревожно предупреждение. Bubo jalca е ограничена до сравнително малка територия, а местообитанието ѝ е под натиск от разширяването на борови плантации във високопланинските пасища и обезлесяването на съседните облачни гори. Според учените именно запазването на тези две екосистеми може да се окаже решаващо за оцеляването на новоописания вид.
Научното описание на Bubo jalca е публикувано през юли 2026 г. в списание Audiornis.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хмн
20:19 11.09.2026
3 авантгард
Ама кой да слуша.....
20:25 11.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 това е совата кокорчо
20:29 11.09.2026
6 Туй
20:38 11.09.2026
7 Крум кокорч0
20:55 11.09.2026