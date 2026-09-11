Новини
Любопитно »
Откриха нов вид сова високо в планините на Перу

Откриха нов вид сова високо в планините на Перу

11 Септември, 2026 20:16 515 7

  • откриха-
  • нов вид-
  • сова-
  • перу-
  • андите-
  • bubo jalca-
  • застрашен вид

Bubo jalca обитава ограничена територия в Андите, а учените предупреждават, че местообитанието ѝ е застрашено

Откриха нов вид сова високо в планините на Перу - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Орнитолози описаха нов за науката вид рогата сова, който се среща във високите части на Андите в Северно Перу. Птицата получава научното име Bubo jalca, а изключително ограниченият ѝ ареал вече поражда опасения за нейното бъдеще, пише Sci.News.

Новият вид обитава т.нар. халка (jalca) – студени високопланински пасища и съседни облачни гори в района на депресията Уанкабамба. Именно тази специфична екосистема разделя високопланинските райони парамо на север от пуна на юг.

Любопитното е, че на външен вид Bubo jalca почти не може да бъде различена от своя близък родственик Bubo nigrescens, разпространен в Еквадор и Колумбия. Ключът към идентифицирането на новия вид се оказал неговият глас. Учените установили ясно различими особености както при слушане на звуците, така и при анализа им чрез спектрограми и осцилограми.

Официалното научно описание е базирано на женски екземпляр, намерен през юли 1980 г. близо до Крус Бланка, на приблизително 3050 метра надморска височина. Той се съхранява в Музея по естествена история на Държавния университет на Луизиана, а записи на гласа на птицата се пазят в Macaulay Library към Cornell Lab of Ornithology.

Особено впечатляващ е фактът, че според изследователите до момента няма известни снимки на вида в природата, което показва колко рядко е наблюдаван.

Откритието обаче идва с тревожно предупреждение. Bubo jalca е ограничена до сравнително малка територия, а местообитанието ѝ е под натиск от разширяването на борови плантации във високопланинските пасища и обезлесяването на съседните облачни гори. Според учените именно запазването на тези две екосистеми може да се окаже решаващо за оцеляването на новоописания вид.

Научното описание на Bubo jalca е публикувано през юли 2026 г. в списание Audiornis.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хмн

    2 0 Отговор
    Таа сова и редакторката да не са близначки

    20:19 11.09.2026

  • 3 авантгард

    2 0 Отговор
    Казано е: совите не са това което са.
    Ама кой да слуша.....

    20:25 11.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 това е совата кокорчо

    2 0 Отговор
    и е нормално да обитава месността халката ми лопа

    20:29 11.09.2026

  • 6 Туй

    2 0 Отговор
    Жувотно прилича на една жена, де познавам!

    20:38 11.09.2026

  • 7 Крум кокорч0

    0 0 Отговор
    Идвам на макс и оня несебърския да видя дали тавекс ги осигурява на пълни заплати 🥳🍾🤭

    20:55 11.09.2026