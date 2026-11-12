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Майката на Радо от „Ергенът“: Не го оправдавам
  Тема: Известни личности

Майката на Радо от „Ергенът“: Не го оправдавам

12 Ноември, 2026 07:17 861 5

  • радослав ангелов-
  • ергенът любов в рая-
  • петър китов педро-
  • габи-
  • риалити предаване

Тя коментира поведението на сина си след конфликта му с Педро и заяви, че ще продължи да вярва в човека, когото познава

Майката на Радо от „Ергенът“: Не го оправдавам - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Майката на Радослав Ангелов коментира публично поведението на сина си в „Ергенът: Любов в рая“ след поредния му конфликт с ресторантьора Петър Китов, познат като Педро. Тя заявява, че не оправдава грешките му, но не се отказва от него.

„Понякога вървим уверено, понякога грешим, а понякога позволяваме на други хора и обстоятелства да ни поведат в посока, която не показва най-доброто от нас“, пише майката на Радо в публикация, цитирана от HotArena. Тя допълва: „Но вярвам, че човек не е само най-лошият си момент. Понякога трябва да извървиш грешния път, за да разбереш кой е твоят.“

В посланието си тя подчертава, че като майка няма да оправдае всичко, което синът ѝ прави, но ще продължи да вярва в него. Тя посочва още, че ако по този път са били наранени момичета, може само да съжалява като жена и майка.

Подкрепа и критики към семейството

Сред реакциите под публикацията е коментар, който майката на Радослав е харесала. В него той е описан като „умно и възпитано момче“, което е изгубило преценката си, защото е влюбено. Авторката на коментара призовава родителите да бъдат до него и да се молят за него.

Други реакции са насочени срещу родителите и възпитанието, което са дали на сина си. Публикацията предизвиква коментари както в защита на Радо, така и остри критики към поведението му в риалити формата.

Конфликтът с Педро

Повод за новата вълна от реакции е епизодът от 10 ноември, в който Радо нарича Педро „лизач“ и отправя намек към носа му. Между двамата е показана продължителна вражда, която се развива в имението.

Радослав Ангелов влиза в предаването като дисциплиниран млад мъж, който обича да обмисля ходовете си и произхожда от заможно семейство. Връзката му с Габи обаче преминава през ревност, спор за нейното минало с Краси Томов, раздяла пред камерите и тежки обиди по време на конфликт.

Конфликтът между двамата участници е показан в епизода и е станал повод за реакцията на майката на Радо.

Източници: hotarena.net


България
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  • 1 фитки.бг

    2 0 Отговор
    Каква драма!

    07:20 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    5 0 Отговор
    Случайно ми попаднаха докато превъртах каналите! Ами, за мен тези хора са от друга планета, и явно имат и някакви проблеми, защото:
    - мислят че са красиви, ама нъц
    - мислят че са умни, ле ле, ужасТ
    - мислят че са фактор, да бе, е сега е, лузъри
    - мислят че, абе, въобще не мислят

    Колко трябва да си зле, за да се набуташ там, колко?!?

    07:42 12.11.2026

  • 5 Само принудителна

    0 0 Отговор
    Евтаназия за тия!

    07:48 12.11.2026