Майката на Радо от „Ергенът“: Не го оправдавам

Майката на Радослав Ангелов коментира публично поведението на сина си в „Ергенът: Любов в рая“ след поредния му конфликт с ресторантьора Петър Китов, познат като Педро. Тя заявява, че не оправдава грешките му, но не се отказва от него.

„Понякога вървим уверено, понякога грешим, а понякога позволяваме на други хора и обстоятелства да ни поведат в посока, която не показва най-доброто от нас“, пише майката на Радо в публикация, цитирана от HotArena. Тя допълва: „Но вярвам, че човек не е само най-лошият си момент. Понякога трябва да извървиш грешния път, за да разбереш кой е твоят.“

В посланието си тя подчертава, че като майка няма да оправдае всичко, което синът ѝ прави, но ще продължи да вярва в него. Тя посочва още, че ако по този път са били наранени момичета, може само да съжалява като жена и майка.

Подкрепа и критики към семейството

Сред реакциите под публикацията е коментар, който майката на Радослав е харесала. В него той е описан като „умно и възпитано момче“, което е изгубило преценката си, защото е влюбено. Авторката на коментара призовава родителите да бъдат до него и да се молят за него.

Други реакции са насочени срещу родителите и възпитанието, което са дали на сина си. Публикацията предизвиква коментари както в защита на Радо, така и остри критики към поведението му в риалити формата.

Конфликтът с Педро

Повод за новата вълна от реакции е епизодът от 10 ноември, в който Радо нарича Педро „лизач“ и отправя намек към носа му. Между двамата е показана продължителна вражда, която се развива в имението.

Радослав Ангелов влиза в предаването като дисциплиниран млад мъж, който обича да обмисля ходовете си и произхожда от заможно семейство. Връзката му с Габи обаче преминава през ревност, спор за нейното минало с Краси Томов, раздяла пред камерите и тежки обиди по време на конфликт.

Конфликтът между двамата участници е показан в епизода и е станал повод за реакцията на майката на Радо.

Източници: hotarena.net