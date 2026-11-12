Скандал с коледния календар на Ким Кардашиян ВИДЕО

Коледният адвент календар на SKIMS, компанията за облекла и бельо, съоснована от Ким Кардашиян, предизвика онлайн скандал заради съдържанието си. Продуктът се продаваше за 148 долара и включваше 12 малки аксесоара, сред които ключодържатели, ластици за коса, скрънчита, шноли, щипки и гумена играчка за стискане.

Недоволството избухна след публикуването на видеа с разопаковането на календара. В тях купувачи показват последователно предметите от кутийките и поставят под въпрос дали те оправдават цената. Един от клиповете, цитирани от Global News, е събрал повече от 22 милиона гледания.

Какво има в кутията

Според продуктовото описание календарът съдържа четири ключодържателя, няколко комплекта ластици, скрънчита, шноли и щипки. Включени са още лента за глава, свързана с дизайна на сутиен, и малко плюшено мече във формата на ключодържател.

Критиките са насочени не само към отделните предмети, но и към разминаването между очакванията за продукт на марка, известна с бельото и оформящото облекло, и действителното съдържание. В календара няма бельо, дреха или друг основен продукт на SKIMS.

„Мога да намеря тези неща в магазина за един долар“, казва потребител във видео, цитирано от CBS News. Други коментари сравняват съдържанието с вещи, забравени на дъното на чанта или в чекмедже.

Компанията предложи възстановяване на сумата

След разпространяването на видеата SKIMS обяви, че предлага на купувачите пълно възстановяване на платената сума или кредит за покупки от марката. В позиция, предадена от CBS News, говорител на компанията заявява, че SKIMS е „наясно с обратната връзка“ и признава, че „за някои календарът не е отговорил на очакванията“.

Компанията е поискала и допълнителни мнения от клиентите, като е посочила, че те ще бъдат взети предвид при бъдещи продукти. Не е уточнено публично дали всички купувачи автоматично ще получат парите си обратно или трябва да се свържат с обслужването на клиенти.

Премахнат ли е продуктът

Има разлика в описанията на отделните медии за статуса на календара. CBS News съобщи, че продуктът е изчерпан и на сайта е била активна опция за включване в списък с чакащи. Bloomberg по-късно съобщи, че SKIMS е премахнал календара от сайта след оплакванията на клиенти.

В социалните мрежи се появиха и предположения, че реакцията може да е била планирана маркетингова кампания за привличане на внимание. Такава версия обаче не е потвърдена от SKIMS или от Ким Кардашиян. Потвърдено е единствено, че продуктът предизвика широко разпространена критика и че компанията предложи компенсация на купувачите.

Източници: cbsnews.com, bloomberg.com, globalnews.ca