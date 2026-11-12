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Скандал с коледния календар на Ким Кардашиян ВИДЕО
  Тема: Известни личности

Скандал с коледния календар на Ким Кардашиян ВИДЕО

12 Ноември, 2026 08:31 963 5

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Купувачи платиха 148 долара за 12 малки аксесоара, а SKIMS предложи възстановяване на сумата след вълна от критики

Скандал с коледния календар на Ким Кардашиян ВИДЕО - 1
Снимка: yahoo.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Коледният адвент календар на SKIMS, компанията за облекла и бельо, съоснована от Ким Кардашиян, предизвика онлайн скандал заради съдържанието си. Продуктът се продаваше за 148 долара и включваше 12 малки аксесоара, сред които ключодържатели, ластици за коса, скрънчита, шноли, щипки и гумена играчка за стискане.

Недоволството избухна след публикуването на видеа с разопаковането на календара. В тях купувачи показват последователно предметите от кутийките и поставят под въпрос дали те оправдават цената. Един от клиповете, цитирани от Global News, е събрал повече от 22 милиона гледания.

Какво има в кутията

Според продуктовото описание календарът съдържа четири ключодържателя, няколко комплекта ластици, скрънчита, шноли и щипки. Включени са още лента за глава, свързана с дизайна на сутиен, и малко плюшено мече във формата на ключодържател.

Критиките са насочени не само към отделните предмети, но и към разминаването между очакванията за продукт на марка, известна с бельото и оформящото облекло, и действителното съдържание. В календара няма бельо, дреха или друг основен продукт на SKIMS.

„Мога да намеря тези неща в магазина за един долар“, казва потребител във видео, цитирано от CBS News. Други коментари сравняват съдържанието с вещи, забравени на дъното на чанта или в чекмедже.

Компанията предложи възстановяване на сумата

След разпространяването на видеата SKIMS обяви, че предлага на купувачите пълно възстановяване на платената сума или кредит за покупки от марката. В позиция, предадена от CBS News, говорител на компанията заявява, че SKIMS е „наясно с обратната връзка“ и признава, че „за някои календарът не е отговорил на очакванията“.

Компанията е поискала и допълнителни мнения от клиентите, като е посочила, че те ще бъдат взети предвид при бъдещи продукти. Не е уточнено публично дали всички купувачи автоматично ще получат парите си обратно или трябва да се свържат с обслужването на клиенти.

Премахнат ли е продуктът

Има разлика в описанията на отделните медии за статуса на календара. CBS News съобщи, че продуктът е изчерпан и на сайта е била активна опция за включване в списък с чакащи. Bloomberg по-късно съобщи, че SKIMS е премахнал календара от сайта след оплакванията на клиенти.

В социалните мрежи се появиха и предположения, че реакцията може да е била планирана маркетингова кампания за привличане на внимание. Такава версия обаче не е потвърдена от SKIMS или от Ким Кардашиян. Потвърдено е единствено, че продуктът предизвика широко разпространена критика и че компанията предложи компенсация на купувачите.

Източници: cbsnews.com, bloomberg.com, globalnews.ca


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 0 Отговор
    Добре ги е оскубала.

    08:37 12.11.2026

  • 2 Като

    7 0 Отговор
    Всяка компаньонка която разправя че струвала двеста евро, кога после - и двайсе са й много!

    08:38 12.11.2026

  • 3 Тази ромка

    7 0 Отговор
    Излезе като въшка на челото

    08:41 12.11.2026

  • 4 Цъцъ

    5 0 Отговор
    В Зрънчо има по-яки и скъпи подараци🤣

    08:46 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.