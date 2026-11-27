Благотворителната организация The Diana Award, създадена в памет на принцеса Даяна, е влязла в процедура по фалит, след като независим съвет е установил, че тя не може да изпълнява задълженията си. Решението прекъсва един от последните общи ангажименти на принцовете Уилям и Хари, чиито отношения са в продължителна криза.

„Това не е резултатът, който някой от нас искаше“, заяви организацията. В съобщението си тя посочи, че постиженията на младите хора, заради които е съществувала, продължават да имат значение.

Принц Уилям също коментира новината. „The Diana Award разпозна и насърчи хиляди млади хора, които променят света към по-добро“, заяви той и благодари на всички, чиято отдаденост и работа са направили това възможно през годините.

Организацията е отчела разходи от 2,266,420 британски лири за финансовата година до 31 март 2025 г. Приходите са били 2,039,158 лири, което е довело до дефицит от 227,302 лири. В сравнение с предходната година приходите са намалели с 24 процента.

Към 31 март 2025 г. общият размер на средствата е бил 670,649 лири. От тях 361,995 лири са били неограничени средства, а 308,654 лири са били предназначени за конкретни проекти и не са могли да се използват за общите нужди на организацията.

The Diana Award не е обявила как ще се развият отделните ѝ програми след началото на процедурата. Сред тях са инициативи срещу тормоза, менторски проекти, работа за социална мобилност и наградна схема за млади хора.

Последната обща кауза на двамата братя

Организацията е създадена през 1999 г. и през годините е отличила над 50 000 млади хора. Уилям и Хари са присъствали на нейни церемонии и са се срещали с наградени участници.

Разривът между двамата обаче промени начина, по който се провеждат събитията. През март 2024 г. принц Уилям участва лично в церемония в Научния музей в Лондон, а Хари се включи по видеовръзка от Съединените щати, след като брат му вече беше напуснал залата. Случаят беше описан от Асошиейтед прес като отделно участие на двамата в една и съща проява.

Новината идва преди 31 август 2027 г. – датата, на която ще се навършат 30 години от смъртта на Даяна. Организацията, създадена в нейна памет, трябваше да остане сред основните институционални носители на нейното наследство. Сега нейното бъдеще ще зависи от хода на процедурата по администрация и решенията за програмите, служителите и задълженията ѝ.