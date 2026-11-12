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Глория Петкова призна, че все още обича Даниел Петканов
  Тема: Известни личности

Глория Петкова призна, че все още обича Даниел Петканов

12 Ноември, 2026 13:31 595 4

  • глория петкова-
  • даниел петканов-
  • трейтърс-
  • раздяла

Моделката заяви, че все още обича бившия си партньор, но двамата искат различни неща

Глория Петкова призна, че все още обича Даниел Петканов - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Много го обичам! Той е наистина страхотен човек. Просто искаме различни неща“, заяви Глория Петкова за Даниел Петканов в подкаста „Извън Рамките“. Моделката разказа, че двамата са се разделили преди няколко месеца, но краят на връзката им не е в резултат от вражда.

По думите ѝ във връзката е имало потребности, на които Даниел не е можел да отговори. Глория уточни, че не го обвинява за това.

„Нямаше възможност да ми ги даде, защото просто не е такъв човек“, обясни тя.

Децата не са причина за раздялата

Диджейката категорично отхвърли твърденията, че децата от предишните им връзки са станали причина за края на отношенията им. Тя каза, че дъщеря ѝ Анабел и синът на Даниел – Габриел, винаги са се разбирали добре и продължават да бъдат приятели.

Глория и Даниел се срещнаха отново на премиерата на втория сезон на „Трейтърс: Игра на предатели“. Двамата позираха прегърнати пред фотографите и разговаряха непринудено с останалите участници. Именно покрай първия сезон на предаването те са се запознали и впоследствие са започнали връзката си. Вторият сезон на формата стартира по bTV на 6 ноември 2026 г.

На въпрос дали Даниел Петканов е достатъчно зрял, за да поеме ролята на глава на семейство, Глория не даде пряк отговор. Вместо това отново подчерта добрите му качества.

„Той е много позитивен и готин човек. Страхотен е!“, каза тя.

Какво търси Глория в бъдещ партньор

Моделката разказа, че представите ѝ за мъжа до нея са се променили с годините. Като тийнейджърка тя се е впечатлявала дали той има кола, докато днес цени възможността да научава нови неща и да се развива заедно с партньора си.

Глория смята, че жените не трябва постоянно да търсят мъжко внимание и одобрение. По думите ѝ в момента тя не бърза да започва нова връзка и не търси активно партньор.


България
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  • 3 Сашо Кадиев

    6 0 Отговор
    Петканов егей и стиснат с пачките - затуй бяга златотърсачката 🇻🇳🤣🇹🇷

    13:35 12.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.