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Художник създаде най-голямата картина от почва (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Художник създаде най-голямата картина от почва (СНИМКИ)

12 Ноември, 2026 18:31 102 0

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  • почва

Фил Ламбърт използва четири вида почва за творбата, чиято площ е 61 000 квадратни сантиметра

Художник създаде най-голямата картина от почва (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Почва от градината на художник, от дома на майка му и от шотландски научен институт се превърна в най-голямата картина от почва в света. Фил Ламбърт, който живее в Кардиф, създаде творбата с площ 61 000 квадратни сантиметра, а британската организация Official Record Breakers потвърди рекорда.

Новото произведение надминава предишното постижение от 59 458 квадратни сантиметра. За картината Ламбърт е използвал четири вида почва, както и рециклирани платно и дървена рамка, предоставени от Oxford Wood Recycling.

Творбата е създадена в Университетския колеж в Лондон. На нея са изобразени дърво, жив плет, поле и възвишения в далечината. Художникът работи с почва като художествен материал от около десет години и е получил част от необходимите материали от института „Джеймс Хътън“ в Шотландия.

„Ако се върнете на полетата, където сте се разхождали като деца, ще забележите, че почвеният слой е по-тънък и на повърхността има повече скали“, казва Ламбърт, цитиран от Би Би Си.

По думите му работата с учени го е запознала с опасностите за почвата и с необходимите действия за нейното опазване. Именно наблюденията върху промените в пейзажа са повлияли и върху избора на мотиви за картината.

Произведението е част от инициатива на движението Save Soil, което настоява възстановяването на почвите да бъде поставено сред приоритетите на 31-ата конференция на ООН по изменението на климата, известна като COP31.

Save Soil работи за подобряване на здравето на почвите по света и си сътрудничи с правителства при разработването на политики в тази област. Картината е свързана и с нов доклад на организацията, посветен на значението на здравите почви и стъпките за тяхното възстановяване.

Така материалът, който обикновено остава под краката и извън полезрението, се превръща едновременно в художествено средство и в напомняне за ролята на плодородния почвен слой.


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