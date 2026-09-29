Нигериец танцува 7 дни в опит за световен рекорд

Нигерийският танцьор Бенджамин Даниел, известен като Бен Дансър, прави опит да танцува без прекъсване в продължение на седем дни. 33-годишният изпълнител започна танцовия маратон във вторник, 22 септември, в парка „Фрийдъм“ в Лагос.
Целта му е да достигне 168 часа танцуване и да постави нов световен рекорд за най-дълъг индивидуален танцов маратон. Това би било с 41 часа повече от настоящото постижение от 127 часа.
Nigerian attempts to break world record by dancing non-stop for seven days - Crowds have gathered in Lagos to watch Ben Dancer, who says he will carry on dancing until Tuesday morning. Via @BBC:https://t.co/ViEtYheOwC
— 🌊💙 Viking Resistance 💙🌊 (@BlueCrewViking) September 28, 2026
Подкрепа от зрители в Лагос
През последните дни млади хора са се събирали около мястото на изпълнението, за да аплодират танцьора. Част от тях са се включвали с танци зад бариерите, докато Бен Дансър продължава маратона.
Опитът се следи като кандидатура за нов рекорд, но самото изпълнение не означава автоматично официално признаване. При подобни постижения резултатът трябва да бъде проверен и потвърден от „Гинес“.
Индийска танцьорка държи рекорда от 2023 г.
Настоящото върхово постижение е поставено през 2023 г. от индийската танцьорка Срушти Судхир Джагтап, която тогава е била на 16 години. Тя е танцувала 127 часа, като изпълнението ѝ е било съсредоточено основно върху катхак - една от основните класически танцови форми в Индия.
Ако Бен Дансър достигне целта си, неговият маратон ще надмине индийския рекорд с 41 часа. Дотогава обаче постижението му остава опит за световен рекорд, а не потвърден резултат.
Източници: NOVA
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Елизабет Цветанова
13:57 29.09.2026