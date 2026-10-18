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Обявиха "Врело" за най-дълбоката подводна пещера в света

Обявиха "Врело" за най-дълбоката подводна пещера в света

18 Октомври, 2026 03:45, обновена 18 Октомври, 2026 03:47 522 0

  • пещера врело-
  • подводно гмуркане-
  • каньон матка-
  • северна македония-
  • световен рекорд

Международен екип достигна 338 метра под водата в каньона Матка край Скопие. Експедицията откри и два нови подводни канала

Обявиха "Врело" за най-дълбоката подводна пещера в света - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Подводната пещера Врело в каньона Матка край Скопие е обявена за най-дълбоко изследваната подводна пещера в света, след като международен екип е достигнал дълбочина от 338 метра. Резултатът е постигнат по време на експедицията „Врело 2026“, провела се от 10 до 17 октомври.

В изследването са участвали 15 спелеонуркачи от Северна Македония, Полша и Италия. Новият предел е с 51 метра по-дълбок от достигнатите през 2025 г. 287 метра. Спелеонуркачкият клуб „Врело“ съобщава, че с постижението са поставени три световни рекорда – за най-дълбоко изследвана от човек пещера, най-дълбоко гмуркане в пещера и най-дълбоко гмуркане в открити води.

Два нови канала променят картата на пещерата

Експедицията не се е ограничила до достигането на по-голяма дълбочина. Екипите от Полша и Северна Македония са открили два неизвестни досега подводни канала и са добавили повече от 150 метра нови проходи към картата на системата.

Първият канал се намира на около 300 метра от входа на пещерата, на дълбочина 33 метра, и е дълъг приблизително 100 метра. Вторият е открит на 170 метра под водата и се свързва с основния дълбок проход. Спелеонуркачкият клуб „Врело“ посочва, че новите разклонения са важни заради сложността на цялата подводна система.

Рекордното гмуркане е продължило девет часа

Рекордното спускане до 338 метра е извършил полският спелеонуркач Бартломей Питала. Според информацията, цитирана от македонски и регионални медии, операцията е продължила девет часа, а връщането му е било наблюдавано от 12 водолази за сигурност, разположени на различни дълбочини.

За експедицията е била подготвена и специална инфраструктура. Македонският екип е изградил подводен хабитат – защитено пространство за престой по време на продължителната декомпресия – на дълбочина между 8 и 9 метра, на около 130 метра от входа. В пещерата са били разположени повече от 30 бутилки с различни газови смеси.

„Освен новата дълбочина от 51 метра са изследвани и повече от 100 метра нови канали, или общо над 150 метра нова пещера“, съобщава Спелеонуркачкият клуб „Врело“.

През 2025 г. екип от полски и македонски водолази увеличи изследваната дълбочина на Врело от 240 на 287 метра. Тогава пещерата беше определена като най-дълбоката изследвана подводна пещера на Балканите. Новата експедиция е преместила границата с още 51 метра, но откритите проходи показват, че подземната система все още не е напълно проучена.

Източници: mkd.mk, english.republika.mk, 24-ore.com


Северна Македония
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