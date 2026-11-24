Картина на Иво Димчев е изчезнала от апартамент на площад „Славейков“ в София, който артистът отдава под наем. По думите му неизвестен извършител е взел само платното, а скъпата рамка е оставил на място. За случая съобщи самият Димчев в социалните мрежи.

Картината е рисувана преди около 15 години по време на престоя му в Бразилия. Иво Димчев предполага, че платното е било извадено от рамката, защото може да се навие и да бъде пренесено незабелязано в чанта.

„Сигурно защото платното може да се навие и да се пъхне незабелязано в чанта“.

Артистът не е посочил паричната стойност на произведението. Според него крадецът трудно би могъл да го продаде, тъй като картината е свързана с неговия автор и няма обявен публичен пазар за нея.

Вместо с гняв ексцентричният певец реагира с характерната си самоирония. Той заяви, че ще създаде ново платно, което определи като „още по-грозно“. За откраднатата творба Иво смята, че новият ѝ притежател просто ще я гледа и тя ще му напомня за постъпката.

Кражбата идва скоро след като артистът съобщи, че е продал 12 свои картини. Той често описва живописта си като несъвършена и хаотична, но подчертава, че именно в тези качества вижда нейната емоционална и художествена стойност.

Това съвсем не е първият подобен случай за артиста. Иво Димчев вече е ставал жертва на кражба. През 2021 г. от негов склад са били отнети две тонколони, 3D принтер и други вещи. Тогава той е заявил пред NOVA, че загубите са за няколко хиляди лева, а полицията е съобщила, че работи по случая.

По новия случай няма публично съобщение за задържан или установен извършител. Не е известно и дали е подаден официален сигнал в полицията.