Ариана Гранде и Рики Алварес дебютираха като двойка на червения килим (СНИМКИ)

Ариана Гранде и Рики Алварес направиха първата си официална поява като двойка на червения килим. Двамата пристигнаха за премиерата на комедията „Запознай се с техните“ в Ню Йорк и позираха прегърнати пред фотографите.

Алварес прегърна певицата, а на други кадри двамата се държаха за ръце и се гледаха в очите. Ариана от своя страна постави ръка върху гърдите му, докато позираха пред камерите.

За събитието Ариана Гранде избра бална рокля в бяло и сиво каре. Тя беше с по-къса прическа, прибрана в характерната за нея гладка опашка, и с ненатрапчиви бижута. Рики Алварес беше облечен с черен блейзър, дънки, кафяви обувки и класически колан.

Ариана Гранде и Рики Алварес имаха кратка връзка през 2015 г., а по-рано тази година отново започнаха да се срещат. През лятото двамата направиха отношенията си публични в Instagram, а впоследствие бяха забелязвани с еднакви татуировки с надпис „love“ и с прояви на близост.

През септември източник на Page Six заяви, че Ариана е в „невероятен период“ и е „наистина щастлива“. По думите на същия източник натовареният график на певицата, репетициите и професионалните ѝ ангажименти са ограничавали времето, което двамата прекарват заедно.

„Тя ще прекарва много време със семейството си, приятелите си и Рики“, заяви източникът.

Първата публична поява на двойката дойде след края на турнето на Гранде „Eternal Sunshine“, приключило на 1 септември. През август нейният представител обяви, че певицата ще се оттегли от публични ангажименти, за да отдели повече време на личния си живот.

Впоследствие Ариана Гранде се отказа и от планираното си участие в постановката „Неделя в парка с Джордж“ в лондонския Уест Енд, където трябваше да играе заедно с колегата си от „Злосторница“ Джонатан Бейли.

Новата връзка на поп звездата започна след раздялата ѝ с Итън Слейтър. Двамата, които се запознаха покрай снимките на „Злосторница“, имаха тригодишна връзка, преди да прекратят отношенията си. Според източник на Page Six те са останали приятели и продължават да изпитват уважение един към друг.