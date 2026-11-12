Роузи Хънтингтън-Уайтли с дръзка цепка на роклята отзад на LACMA 2026 (СНИМКИ)

Предната част изглеждаше строга и изчистена, но при завъртането силуетът се промени напълно. Роузи Хънтингтън-Уайтли се появи на гала вечерта Art+Film на Музея на изкуствата на окръг Лос Анджелис с черна рокля Gucci, чийто почти напълно открит гръб превърна тоалета в един от запомнящите се моменти на червения килим.
Роклята беше със скулптурна висока яка, дълги ръкави и прилепнал силует до земята. Отзад обаче дизайнът разкриваше дълбоко извита линия на гърба, висока цепка и единичен сребрист детайл, който съединяваше двете части на конструкцията. Материята проблясваше с тъмнозелени пайети, видими най-силно при движението и светкавиците на фотографите.
Изчистена визия отпред, смел акцент отзад
Моделът запази останалата част от стилизацията минималистична. Тя носеше черни обувки със заострен връх, а косата ѝ беше прибрана в гладка опашка, за да останат на фокус линиите на роклята и отвореният гръб. Диамантените и изумрудените обеци повториха тъмнозеления нюанс от пайетите.
Хънтингтън-Уайтли позира пред „Градска светлина“ – инсталацията на Крис Бърдън, превърнала се в традиционен фон на гала вечерта. Harper's Bazaar определи визията като съчетание между строгата предна част и драматичния ефект отзад. ELLE включи модела сред гостите, пристигнали с облекла по поръчка на Gucci.
Гала вечерта събра близо 7 милиона долара
15-ото издание на Art+Film Gala беше посветено на художничката Виджа Челминс и режисьора Дени Вилньов. На събитието присъстваха повече от 600 гости от света на изкуството, киното, модата и развлеченията, а музикалният гост беше Розе.
Галата събра близо 7 милиона долара за усилията на LACMA да развива филмовата си програма, както и за изложби, придобивания, образователни инициативи и прожекции, посветени на връзката между изкуството и киното.
„Това е 15-ото събитие. Същата шатра; различни сгради около нея“, каза програмният директор на LACMA Майкъл Гован, цитиран от Los Angeles Magazine.
Сред останалите известни гости бяха Никол Кидман, Аня Тейлър-Джой, Кайли Дженър, Салма Хайек, Ким Кардашиян и Емили Ратайковски.
Източници: harpersbazaar.com, elle.com, lamag.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #2
09:43 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Страхотна!
09:46 12.11.2026
4 Такъв
09:47 12.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе
10:08 12.11.2026
9 Ами,
10:21 12.11.2026
10 Цъцъ
10:23 12.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Копейко
10:48 12.11.2026