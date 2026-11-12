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Роузи Хънтингтън-Уайтли с дръзка цепка на роклята отзад на LACMA 2026 (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Роузи Хънтингтън-Уайтли с дръзка цепка на роклята отзад на LACMA 2026 (СНИМКИ)

12 Ноември, 2026 09:41 1 218 12

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  • мода

Моделът заложи на черна рокля Gucci с почти напълно открит гръб, висока цепка и тъмнозелени пайети

Роузи Хънтингтън-Уайтли с дръзка цепка на роклята отзад на LACMA 2026 (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Предната част изглеждаше строга и изчистена, но при завъртането силуетът се промени напълно. Роузи Хънтингтън-Уайтли се появи на гала вечерта Art+Film на Музея на изкуствата на окръг Лос Анджелис с черна рокля Gucci, чийто почти напълно открит гръб превърна тоалета в един от запомнящите се моменти на червения килим.

Роклята беше със скулптурна висока яка, дълги ръкави и прилепнал силует до земята. Отзад обаче дизайнът разкриваше дълбоко извита линия на гърба, висока цепка и единичен сребрист детайл, който съединяваше двете части на конструкцията. Материята проблясваше с тъмнозелени пайети, видими най-силно при движението и светкавиците на фотографите.

Изчистена визия отпред, смел акцент отзад

Моделът запази останалата част от стилизацията минималистична. Тя носеше черни обувки със заострен връх, а косата ѝ беше прибрана в гладка опашка, за да останат на фокус линиите на роклята и отвореният гръб. Диамантените и изумрудените обеци повториха тъмнозеления нюанс от пайетите.

Хънтингтън-Уайтли позира пред „Градска светлина“ – инсталацията на Крис Бърдън, превърнала се в традиционен фон на гала вечерта. Harper's Bazaar определи визията като съчетание между строгата предна част и драматичния ефект отзад. ELLE включи модела сред гостите, пристигнали с облекла по поръчка на Gucci.


Гала вечерта събра близо 7 милиона долара

15-ото издание на Art+Film Gala беше посветено на художничката Виджа Челминс и режисьора Дени Вилньов. На събитието присъстваха повече от 600 гости от света на изкуството, киното, модата и развлеченията, а музикалният гост беше Розе.

Галата събра близо 7 милиона долара за усилията на LACMA да развива филмовата си програма, както и за изложби, придобивания, образователни инициативи и прожекции, посветени на връзката между изкуството и киното.

„Това е 15-ото събитие. Същата шатра; различни сгради около нея“, каза програмният директор на LACMA Майкъл Гован, цитиран от Los Angeles Magazine.

Сред останалите известни гости бяха Никол Кидман, Аня Тейлър-Джой, Кайли Дженър, Салма Хайек, Ким Кардашиян и Емили Ратайковски.

Източници: harpersbazaar.com, elle.com, lamag.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    9 1 Отговор
    Нито сливата се вижда, нито вимето, нито диференциала. Единица. За "статията".

    Коментиран от #2

    09:43 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Страхотна!

    4 0 Отговор
    Но можеше да избере и по-добър модел - с гол гръб без предница!

    09:46 12.11.2026

  • 4 Такъв

    8 2 Отговор
    Резил и долни топки жените никога не са били, до това странно наше време!

    09:47 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    0 0 Отговор
    Малииии.

    10:08 12.11.2026

  • 9 Ами,

    1 0 Отговор
    И марката Гучи не е това което беше.Задната част на роклята била с ,,драматичен ефектнаправо си напишете,че Роузи Хънтингтън-Уайтли си е без гащи с половината гол дирник.Само да спомена,че от миналата година главен дизийнер е Демна Гвасалия с руско-грузински произход.

    10:21 12.11.2026

  • 10 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Цепка до цепката😅

    10:23 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейко

    0 0 Отговор
    Тьотя Захариева е къде къде по сехси

    10:48 12.11.2026