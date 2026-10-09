Томи Лий Джоунс с рядка поява на червения килим след смъртта на дъщеря си

Сини дънки, синя риза и черно сако – така Томи Лий Джоунс се появи на червения килим в Остин за премиерата на втория сезон на „The Lowdown“. 80-годишният актьор присъства на събитието в кино AFS Cinema на 7 октомври, а появата му привлече внимание заради рядкото му участие в публични прояви.

Джоунс беше придружен от Итън Хоук, Райън Кийра Армстронг и създателя на сериала Стърлин Харджо. Последната му поява на червения килим беше през декември 2023 г. на премиерата на филма „Finestkind“, което прави настоящото му участие първото подобно събитие за него от почти три години.

Роля на отчужден баща

Актьорът ще се появи в два епизода от новия сезон, чиято премиера е на 14 октомври по FX и Hulu. Той играе Лий Рейбън Старши – отчуждения баща на героя на Хоук Лий Рейбън.

Лий е собственик на книжарница в Тълса, Оклахома, който успоредно с това работи като журналист и разследва корупцията в града. Във втория сезон неочакваното пристигане на баща му усложнява семейните отношения и поставя героя в нова лична ситуация. Сезонът ще съдържа осем епизода.

Хоук и Харджо са смятали, че Джоунс е точният избор за ролята. „Аз съм негов голям почитател през целия си живот. От „Дъщерята на миньора“ и „Самотният гълъб“ до „Беглецът“ и „Няма място за старите кучета“ – той е един от най-великите. Беше истинска привилегия да работя с него“, казва Итън Хоук.

Завръщане към телевизионната драма

„The Lowdown“ е създаден от Стърлин Харджо, познат и с работата си по „Reservation Dogs“. Сериалът проследява разследванията на Лий Рейбън, който се самоопределя като човек, посветен на разкриването на истината в Тълса. Вторият сезон добавя към актьорския състав освен Томи Лий Джоунс и Бети Гилпин.

За Джоунс ролята е поредно участие в дългата му кариера, която включва „Беглецът“, „Мъже в черно“, „Няма място за старите кучета“ и „Линкълн“. Актьорът е носител на „Оскар“.

Източник: eonline.com