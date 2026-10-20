Ариана Гранде скърби: загуби 17-годишното си куче Коко (СНИМКИ)

Американската певица и актриса Ариана Гранде се сбогува с едно от най-дългогодишните присъствия в живота си. Кучето ѝ Коко е починало на 17-годишна възраст, съобщи 33-годишната звезда в Instagram, където публикува серия от снимки и видеоклипове, проследяващи годините им заедно. Причината за смъртта не се посочва.

Коко е била част от живота на Ариана Гранде много преди световните турнета, наградите „Грами“ и големите ѝ филмови роли. Кучето, кръстоска между дакел и немска овчарка, е с певицата още от ранните години на кариерата ѝ, когато Гранде участва в сериала на Nickelodeon Victorious. Коко се появява и в ранни видеоклипове на изпълнителката, както и в клиповете към Put Your Hearts Up и Positions.

„Най-сладката, най-невероятната и най-красивата Коко. Толкова се гордея с теб“, написа Ариана Гранде в прощалното си послание. Певицата благодари на домашния си любимец за любовта и за повече от 17-те години, които са прекарали заедно.

Гранде добави, че Коко е правела всяко място по-красиво с присъствието си и завърши публикацията с думите, че ще ѝ липсва всеки ден и винаги ще я носи в сърцето си.

В публикацията певицата отбеляза и фотографа и хореограф Рики Алварес, който сподели посланието в Instagram Stories. Алварес и Гранде имаха връзка през 2015 и 2016 г., а през последните месеци отново привлякоха внимание с близостта си.

Любовта на Ариана Гранде към животните отдавна е част от публичния ѝ образ. През годините тя е осиновявала редица кучета, сред които Тулуз, Майрън, Щраус и Лафайет, а сред домашните ѝ любимци беше и прасенцето Пиги Смолс.

През 2020 г. певицата участва и в създаването на базираната в Лос Анджелис организация Orange Twins Rescue, която работи за спасяването и намирането на домове на животни.

Коко обаче заема особено място в тази история. Тя е до Ариана още около 2010 г., когато бъдещата световна попзвезда е позната преди всичко като Кат Валънтайн от Victorious. Така животът на кучето обхваща практически целия път на певицата от тийнейджърска телевизионна актриса до една от най-разпознаваемите изпълнителки на своето поколение.

Загубата идва след края на турнето Eternal Sunshine

Новината за смъртта на Коко идва малко повече от месец след края на мащабното турне Eternal Sunshine Tour. Ариана Гранде изнесе последния концерт на 1 септември в лондонската The O2, с което приключи серията от общо 41 концерта в САЩ, Канада и Великобритания. Само в The O2 певицата направи десет концерта, превърнали се в най-дългата ѝ поредица от участия на една сцена в рамките на турнето.

По време на финалната вечер видимо развълнуваната Гранде определи турнето като едно от най-красивите и необикновени преживявания в живота си и благодари на публиката за подкрепата. Eternal Sunshine Tour започна на 6 юни в Оукланд и беше първото голямо концертно турне на певицата след Sweetener World Tour през 2019 г.

След финала Ариана Гранде започна предварително обявена пауза от публични ангажименти. Решението не е било импулсивно, подчерта самата певица пред феновете си, а е било взето по-рано като част от намерението ѝ да постави по-ясни граници около личния си живот. Нейният представител обясни, че звездата се нуждае от заслужена почивка след продължителното обществено внимание към нея.

Паузата доведе и до отказа ѝ от планирано участие във възстановка на мюзикъла на Стивън Сондхайм Sunday in the Park with George в лондонския Barbican Centre през 2027 г.

Ариана Гранде се завръща в киното с Робърт де Ниро и Бен Стилър

Оттеглянето от публични изяви не означава пълно отсъствие на Ариана Гранде от екран. След успеха на филмите "Злосторница" певицата и актриса вече има следваща голяма холивудска роля в комедията Focker-In-Law, нова част от поредицата "Запознай се с нашите".

Във филма Гранде си партнира с двукратния носител на „Оскар“ Робърт де Ниро и комедийния актьор Бен Стилър, които отново изпълняват емблематичните роли на Джак Бърнс и Грег Фокър. В актьорския състав се завръщат още Блайт Данър, Тери Поло и Оуен Уилсън, а сред новите попълнения са Скайлър Джисондо и Бийни Фелдстийн.

Режисьор е Джон Хамбург, участвал като сценарист и в предишните три филма от поредицата. Робърт де Ниро и Бен Стилър са и сред продуцентите на новата продукция. Focker-In-Law ще излезе по американските кина на 25 ноември 2026 г., ден преди Деня на благодарността.