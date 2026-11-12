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Роджър Уотърс се развежда за пети път на 83 години

Роджър Уотърс се развежда за пети път на 83 години

12 Ноември, 2026 17:01 606 15

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Легендата от Pink Floyd се разделя с 35 години по-младата си съпруга

Роджър Уотърс се развежда за пети път на 83 години - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският музикант Роджър Уотърс, съосновател на легендарната рок група Pink Floyd, е подал молба за развод с петата си съпруга Камила Чавис след пет години брак, съобщават американски медии.

83-годишният Роджър Уотърс е предприел съдебни действия за прекратяване на брака си с 48-годишната Камила Чавис. Според публикациите документите за развод са внесени на 10 ноември 2026 г. във Върховния съд на щата Ню Йорк в Манхатън.

Рок музикантът и Камила Чавис се запознават по време на музикалния фестивал Coachella, където тя работи като негов личен шофьор. Впоследствие отношенията им прерастват в романтична връзка.

Двамата сключват брак през октомври 2021 г. на частна церемония в имението на Роджър Уотърс в Бриджхамптън, Ню Йорк. По това време стойността на луксозния имот се оценява на 16,2 милиона долара.

След сватбата бившият басист и вокалист на Pink Floyd споделя щастието си в Instagram, като публикува снимки от церемонията и написва: „Толкова съм щастлив, най-накрая намерих жената, с която ще остана.“

Бракът с Камила Чавис е петият за британската рок легенда. Преди това Роджър Уотърс е бил женен за Джудит Трим, Каролайн Кристи, Присила Филипс и Лори Дърнинг.

Към момента причините за раздялата не са публично известни. Роджър Уотърс и Камила Чавис не са коментирали информацията за развода.


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