Елизабет Хърли е изиграла важна роля за възстановяването на отношенията между Майли Сайръс и баща ѝ Били Рей Сайръс преди сватбата на певицата с Макс Морандо. Двамата са присъствали заедно на церемонията в Палм Спрингс в събота, 21 ноември, а Хърли е била придружена и от сина си Деймиън.

Според източник на People актрисата е насърчила Били Рей да поправи връзката си с дъщеря си. „Семейството е всичко за Лиз“, казва източникът, цитиран от изданието. По думите му тя е „изиграла голяма роля за повторното сближаване на Майли и Били Рей“.

„Беше наистина специално и за двамата да бъдат част от сватбения ѝ ден“, допълва източникът. Той определя събирането на семейството като особено емоционален момент заради трудностите, през които то е преминало.

Били Рей Сайръс и Тиш Сайръс бяха женени от 1993 до 2022 г. Те имат дъщери Бранди, Майли и Ноа, както и синове Трейс и Брейсън. Били Рей има и син Кристофър от Кристин Лъки.

След развода отношенията в семейството преминаха през продължителен период на напрежение. През май 2025 г. Майли Сайръс публикува послание, в което призна, че с баща ѝ са имали „своите предизвикателства през годините“, но посочи, че вече поставя семейството на първо място.

„Спокойна съм, знаейки, че мостовете са изградени отново и че времето е помогнало за много от раните“, написа тогава Майли Сайръс.

Същия период Били Рей Сайръс сподели снимка с Майли и Брейсън. По-късно той отправи публична почит към бившата си съпруга Тиш Сайръс, като я нарече „олицетворение на силната майка“ и призна, че „да бъде омъжена за него не е било лесно“.

Знак за затоплянето на отношенията между баща и дъщеря беше и песента „Secrets“, която Майли посвети на Били Рей. В интервю за CBS Sunday Morning през октомври 2025 г. тя разказа за реакцията му.

„Баща ми плака“, каза Майли Сайръс.

Тя допълни, че човек не вижда често баща си да плаче и че подобен момент остава в паметта – независимо дали сълзите са от радост или от болка. След интервюто Били Рей публикува архивен видеозапис, на който пее с дъщеря си като малка.

Възстановяването на отношенията съвпадна с новия етап в личния живот на Били Рей. Той обяви връзката си с Елизабет Хърли през април 2025 г. Двамата бяха сред гостите на сватбата на 34-годишната Майли с 28-годишния Макс Морандо – публичен знак, че семейството отново може да празнува заедно.