Джесика Алба ще плати на бившия си съпруг Кеш Уорън 577 481 долара като част от финансовото уреждане на развода им. Сумата е посочена в съдебни документи, получени от Page Six, и ще бъде изплатена от пенсионните обезщетения на актрисата по плана за участие в печалбата на компанията HonorBar Inc.

Размерът няма да остане непременно непроменен. В документите е записано, че той ще бъде коригиран спрямо инвестиционните печалби или загуби до датата, на която средствата бъдат преведени. След това Джесика Алба няма да бъде задължена да предоставя на Уорън допълнителни обезщетения, свързани с нейната компания.

Новото съдебно разпореждане идва след по-голямо плащане, договорено при финализирането на развода през февруари 2026 г. Тогава Уорън получава 3 милиона долара за изравняване на разпределението на общите им активи. По данни на TMZ сумата е договорена на две вноски по 1,5 милиона долара.

Разводът приключва след раздяла, обявена през декември 2024 г. холивудската звезда подава молба за развод през февруари 2025 г., като посочва като причина „непреодолими различия“. Двамата бяха женени в продължение на 16 години и имат три деца - Хонър, Хейвън и Хейс. Бившите съпрузи споделят съвместно юридическо и физическо попечителство над тях.

През януари 2025 г., когато потвърждава раздялата, Джесика Алба заявява, че двамата ще продължат напред с уважение един към друг.

„Продължаваме напред с любов, доброта и уважение един към друг и завинаги ще бъдем семейство. Децата ни остават нашият най-висок приоритет и молим за лично пространство в този момент“, обяви тя.

Джесика Алба и Кеш Уорън не са подписвали предбрачен договор. Тя е съосновател на Honest Company, а Уорън - на марката за чорапи и бельо Pair of Thieves. В рамките на бракоразводното споразумение са уредени както разпределението на активите, така и средствата, свързани с пенсионния план на актрисата.

Междувременно актрисата започна нова връзка с колегата си Дани Рамирес. Уорън коментира новия ѝ романс с думите: „Щастлив съм за нея“.