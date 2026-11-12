БНТ 3 разказва историята на Радослав Янков в „Частица от себе си“

БНТ 3 ще излъчи на 14 ноември от 19:30 ч. документалния филм „Частица от себе си“, посветен на сноубордиста Радослав Янков. Лентата е част от поредицата „Спортните таланти на България“, която се реализира съвместно от Българската национална телевизия и Българския спортен тотализатор.

Филмът проследява не само състезателните успехи на Янков, но и ежедневната работа зад тях. Камерите го следват по време на подготовката му преди сезона – от фитнеса и стадиона в София до зимните тренировки на ледника Стелвио в Италия. Включени са и моменти от живота му със семейството в Чепеларе.

Историята зад успехите

В „Частица от себе си“ разказват Радослав Янков и някои от най-близките му хора. Филмът поставя акцент върху препятствията, трудните периоди и силата на волята, които съпътстват кариерата му.

„За мен сноубордът е голямата ми страст“, споделя Радослав Янков пред камерата на БНТ.

Автор на документалната продукция е Калин Гугов, режисьор е Йоанна Капанова, оператори са Владимир Богдански и Атанас Атанасов, а монтажът е дело на Милен Козов.

От дебюта до кристалните глобуси

Радослав Янков започва да кара сноуборд на 8-годишна възраст. Дебютира в Световната купа през 2007 г., а първата си победа печели през 2015 г. в Кареца, Италия. В края на сезон 2015/2016 българинът триумфира с Големия кристален глобус в паралелните дисциплини – отличието за най-добрия състезател в крайното класиране.

През 2017 г. Янков добавя и Малкия кристален глобус в паралелния гигантски слалом. До момента той има 13 подиума и четири победи в стартове за Световната купа.

Сноубордистът е участвал на четири зимни олимпийски игри – в Сочи през 2014 г., Пьончан през 2018 г., Пекин през 2022 г. и Милано-Кортина през 2026 г. Два пъти е бил знаменосец на българската делегация.

„Частица от себе си“ ще бъде показан по БНТ 3 на 14 ноември, събота, от 19:30 ч.

Източник: bntnews.bg