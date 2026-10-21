5 години без Владимир Каролев – икономистът, който живееше на високи обороти

Когато Владимир Каролев влизаше в телевизионно студио, разговорът рядко оставаше само за икономика. Финансистът можеше да говори за инвестиции, приватизация и държавен бюджет, а след това да разкаже за сноуборд, таекуондо или за времето си в телевизионното предаване „Фермата“. На 21 октомври 2021 г. той почина на 60-годишна възраст.

Каролев е роден на 31 юли 1961 г. във Варна. Завършва международни икономически отношения във ВИИ „Карл Маркс“ през 1986 г., а седем години по-късно получава магистърска степен по бизнес администрация от Университета на Албърта в Канада. През 2014 г. завършва и магистратура по икономика на недвижимите имоти в Редингския университет.

От инвестициите до политиката

Професионалният му път преминава през Института по икономика и организация на металургията, инвестиционния фонд ECM и Балканската консултантска компания, на която е управляващ съдружник. Каролев работи по корпоративни финанси и чуждестранни инвестиции, а в публичните си изяви често коментира приватизацията, данъците, пенсиите и ролята на държавата в икономиката.

Политиката идва с НДСВ. Той участва в икономическия екип на движението, а през 2003 г. е избран за общински съветник в София. Преизбран е през 2007 г. През 2011 г. се кандидатира за кмет на столицата от НДСВ, а по-късно става съветник на икономическия министър Божидар Лукарски.

Каролев е и преподавател по управление на инвестициите в магистърска програма на City University of Seattle. Професионалната му биография обаче не изчерпва публичния му образ. Той е сред икономистите, които редовно участват в телевизионни и радиопредавания, често с остри позиции и директен език.

Сноубордът, „Фермата“ и животът извън кабинета

Спортът заема голямо място в живота му. Каролев играе тенис, гмурка се, интересува се от моторни спортове и става запален сноубордист. Започва да тренира таекуондо на 38 години и достига до син колан с червена лента.

През 2017 г. приема да бъде старейшина в телевизионното предаване „Фермата“. Там, между работата на полето и разговорите с участниците, той разказва, че често чете Библията. „Четох често Библията“, казва Каролев в интервю за Retro.bg.

Тази енергия към планината остава част от живота му до края. На 10 май 2021 г. Каролев е открит тежко пострадал край връх Тодорка след инцидент със сноуборд. БНР съобщава, че е намерен в тежко състояние, а след първоначалната помощ в Разлог е транспортиран в София. По-късно е преместен от „Пирогов“ в болница „Токуда“.

След близо шест месеца в кома Владимир Каролев умира на 21 октомври 2021 г. Така приключва животът на човек, който се движи едновременно в света на финансите, политиката и медиите, но остава запомнен и с нежеланието си да живее само зад бюро.

Източници: old-news.bnr.bg, mediapool.bg, retro.bg